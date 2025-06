アップル「iPhone 17」新色はパステルグリーン、またはパープル？

アップルが今年発売するiPhone 17の通常モデルに、新色としてパステルグリーンもしくはパープルのいずれかが追加される可能性がある。著名リーカーのMajin Bu氏が6月20日にブログで明かした。

同氏によると、アップルは現在iPhone 17のベースモデルのカラーバリエーションをテストしており、今回はパステルグリーンとパープルを検討しているという。

公開された画像からは、パープルはiPhone 11シリーズで採用されたものと非常によく似た色合いであることが確認できる。一方、グリーンはiPhone 15のグリーンよりも彩度が高く、iPhone 12のミントグリーンよりも黄色がかった色合いになっている。

ただし、同氏は両色ともまだ検討段階であり、最終的にはどちらか1色のみが採用される可能性があると説明している。なお、現時点ではパープルの方が有力だという。

iPhone 17: Purple and Green Colors in Testing as Potential New Shade for 2025



