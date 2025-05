アップル「折りたたみiPhone」2026年発表か

アップルの初の折りたたみiPhoneは、折り目がほぼ見えないディスプレーを特徴としており、2026年末に発表される。米メディアBloombergのMark Gurman記者が5月12日のニュースレターで伝えた。

同氏は当初、折りたたみiPhoneの発売時期について「早ければ2026年に登場する」と伝えていたが、現在はよりロードマップが明確になっており、2026年末に発表され、市場には2027年からになると伝えている。

また、折りたたみiPhoneはアップル社内の一部の人々のあいだで、20周年を記念する2つの主要なプロジェクトの1つとして考えられているという。ちなみにもう1つはディスプレーに切り欠きのないほぼ全面ガラス製の曲面iPhoneとのこと。

折りたたみiPhoneは閉じた状態で5.7インチの外部ディスプレーを備え、開いた状態で約8インチの内部ディスプレーを持つ手帳スタイルのデザインになると予想されている。価格について、Gurman記者は約2,000ドル(約29万円)になるとの予想を発表している。

This idea I’ve changed timelines is nonsense but understand it adds some nice tension and inspiration for comments. It’s always been 2026. My column yesterday is talking about items that will either launch or be in market for 2027. It’ll launch end of 26 and sell mostly in 27.