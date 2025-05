グーグル「Pixel 10」CM撮影現場が目撃される

グーグルが2025年に発売するとされている「Pixel 10」シリーズのコマーシャル撮影現場が目撃され、新たなキャッチフレーズや外観の詳細が明らかになった。米メディア9to5Googleが5月23日に報じた。

X(旧Twitter)ユーザーのMark Teasdale氏は5月22日、カナダのバンクーバーでPixel 10のコマーシャルを撮影している現場を目撃し、撮影に使用されているストーリーボードなどを撮影した写真をまとめた動画を投稿した(現在は削除済み)。

動画のストーリーボードにははっきりと「Google」「Pixel 10」の文字が写っており、新しいキャッチフレーズとなる「Ask more of your phone(あなたのスマートフォンにもっと求めよう)」も確認された。

また、ストーリーボードに写っている端末は、カメラ右側に2つの円形要素(フラッシュとサーモメーター)が配置されていることから、撮影に使用されているのはPixel 10 ProまたはPixel 10 Pro XLとみられている。

このほか電源ボタンやボリュームロッカー、カメラレンズ、背面デザインも確認できるが、Pixel 9 Proからの明らかな変更点は見当たらない。

撮影されている2つのCMはいずれもカメラ機能に焦点を当てており、1つは一般的な撮影機能、もう1つは「Add Me」機能のデモンストレーションとみられている。

なお、撮影現場では黒色のPixel 10 Pro(Obsidianカラーとみられる)の実機も遠くから確認できたが、外観はPixel 9シリーズと同じだったという。