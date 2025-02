アップル「iPhone 17 Pro Max」画像リーク

アップルが2025年に発売するiPhone 17 Pro Maxのレンダリング画像とMagSafeケースの画像がリークされた。著名リーカーのソニー・ディクソン氏が2月23日にXで公開した。

同氏が公開した画像からは、iPhone 17 Pro Maxのカメラシステムが大きく変更されている様子を確認できる。これまで背面左上に集約されていたカメラシステムのうち、フラッシュ、マイク、LiDARセンサーの3つがレンズと離れて右側に配置されている。

このいわゆる「カメラバー」デザインはiPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、そして新たに登場する超薄型のiPhone 17 Airに採用される予定だという。

一方、通常のiPhone 17とiPhone 17 Plusのカメラデザインに変更はないとみられている。

Here’s a first look at how cases might look on the iPhone 17 Pro Max. What do you think? pic.twitter.com/HzCGkRBIQv