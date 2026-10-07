【本日】コーン多すぎ！「コーンまみれタンメン」野菜360gの上にどっさり、たまらん！

タンメン専門のラーメンチェーン「トナリ」は、本日10月7日より、期間限定で「コーンまみれタンメン」を販売します。
丼いっぱいのコーン！
「コーンまみれタンメン」
トナリの看板商品であるタンメンに、丼を覆い尽くすほどのコーンを豪快にトッピングした新作。
▲コーンまみれタンメン 990円
シャキッと炒めた野菜の上にたっぷりとコーンを盛り付け、濃厚な塩豚骨スープにコーンの自然な甘みをプラスしたといいます。
コーンの自然な甘みがスープになじみ、野菜、麺、スープと一緒に頬張れば、食感と味わいの変化も楽しめるんだとか。
販売はトナリ各店で期間限定。なお、「コーンまみれタンメン」の発売に伴い、期間限定商品の「タンつけ」「辛激タンつけ」は販売終了となります。
カップ麺でもおなじみのトナリ
東京・千葉を中心に店舗を展開するトナリ。ローソン限定の監修カップ麺「辛激タンメン」がたびたび発売されているため、カップ麺で名前を知っている人もいるかもしれません。
それにしても、すごいコーンの量！ 写真を見る限り、下にあるはずの野菜がほとんど見えません。
トナリの通常のタンメンは計360gの野菜を使用しているとうことで、今回そこをさらにコーンをプラス。野菜盛り盛り＆コーンどっさり設計です。近くに店舗がある人は、気になっちゃいますね！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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