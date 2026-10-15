【本日から】吉野家、牛丼100円引きに！ テイクアウトもOK

吉野家は、「秋の牛丼フェス」を本日より7日間にわたり開催します。

期間中、「牛丼」をはじめとする対象商品を税込価格から100円引きで提供します（一部店舗を除く）。

※以下、再掲載となります。

牛丼チェーン「吉野家」は、「秋の牛丼フェス」を10月15日11時～21日15時の期間、開催します。



期間中、「牛丼」をはじめとする対象商品を税込価格から100円引きで提供します（一部店舗を除く）。

吉野家の牛丼が100円引き！

10月15日から7日間限定

フェスの対象となるのは「牛丼」「牛丼弁当」「牛皿」「牛皿ファミリーパック」「各種トッピング牛丼」「牛丼・油そばセット」。いずれも各種・各サイズが100円引きになります。

店内飲食、テイクアウトともに割引の対象です。

■「秋の牛丼フェス」概要

期間：10月15日11時～10月21日15時

内容：対象商品を税込価格から100円引き

対象：牛丼、牛丼弁当、牛皿、牛皿ファミリーパック、各種トッピング牛丼、牛丼・油そばセット

実施店舗：全国の吉野家（一部店舗を除く）

なお、朝牛セット、牛皿定食、ミニ牛丼セット、牛カレーなどは対象外です。また、デリバリーも割引対象には含まれません。

「牛すき鍋膳」50円引きクーポンも配付

さらに、キャンペーン期間中に店舗で食事をした人には、次回以降に使えるクーポンが配付されます。

クーポンには、10月23日11時から販売を開始する冬の定番「牛すき鍋膳」の50円引きクーポン2枚と、テイクアウト10％引きクーポン1枚が含まれます。（関連記事：待ってた！ 吉野家、冬の人気「牛すき鍋膳」今年は10月23日から）

クーポンの利用期間は10月21日15時から11月9日24時まで。「牛すき鍋膳」のクーポンは、発売日の10月23日11時から利用できます。

なお、クーポンの配付はなくなり次第終了。

あの牛丼復活から20年！

吉野家は1899年の創業以来、牛丼を看板商品として展開してきましたが、2004年にはBSE問題の影響で一時、牛丼の販売を休止。その後、2006年9月18日に牛丼の販売再開を記念して、1日限定の「牛丼復活祭」を開催しました。

今回の「秋の牛丼フェス」は、その「牛丼復活祭」から20年を迎える節目に合わせたものなんですって。

当時のBSE騒動や牛丼復活のニュースを覚えている人にとっては、「もう20年……」と驚いてしまいますよね。

あれから20年、いろいろありましたが、牛丼100円引きは今も昔もうれしいニュース。せっかくの機会に、お得に牛丼を楽しみたいですね！



・開始日：2026年10月15日

・終了日：2026年10月21日

※記事中の価格は税込み

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