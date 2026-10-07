【明日から】吉野家に「牛さんま定食」！ ご飯おかわり無料でうれしい

牛丼チェーン「吉野家」は、「牛さんま定食」などのさんまメニューを10月8日11時より期間限定で販売します。

ご飯おかわり無料！「牛さんま定食」

秋の風物詩であるさんまが吉野家に登場。北海道産のさんまを使用し、外はパリッと香ばしく、中はふっくらジューシーに焼き上げたといいます。

▲牛さんま定食 899円

焼きさんまに吉野家の牛小鉢、ご飯、みそ汁を組み合わせた定食。定食のご飯は増量・おかわり無料。

▲さんま定食 789円

牛小鉢なしで、焼きさんまをシンプルに味わえる「さんま定食」も用意。こちらは焼きさんま、ご飯、みそ汁、お新香のセットです。

▲さんま（単品） 327円

焼きさんまは単品でも注文可能。

また朝食メニューでは、プラス77円で鮭をさんまに変更できます。

さんまで一杯飲むのもよさそう！

吉野家では過去にも、さんまと牛肉を組み合わせた定食を販売してきました。今年は「吉野家の魚定食」シリーズ第3弾として、全国（一部店舗を除く）で販売されます。

牛丼のイメージが強い吉野家ですが、今の季節にぴったりなさんまも食べられるなんてちょっとうれしい。

定食はご飯増量、おかわり無料！ また、さんまは単品でも注文できるので、お酒メニューがある店舗では軽く一杯、なんて時にもよさそう！

※一部店舗では販売していない場合や価格が異なる場合があります

※なくなり次第終了

※テイクアウト不可

※価格は店内税込み

・発売日：2026年10月8日

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