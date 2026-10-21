【本日】マクドナルド「ベーコンレタスバーガー」「えびフィレオ」が変わった！ 実は味をリニューアル

マクドナルドの「ベーコンレタスバーガー」と「えびフィレオ」が変わった！



マクドナルドは10月21日、定番商品の「ベーコンレタスバーガー」「えびフィレオ」のソースをリニューアルしました。夜マックの「倍ベーコンレタスバーガー」「倍えびフィレオ」も対象です。

両商品とも、あらびきマスタードの風味にブラックペッパーを効かせ、玉ねぎの食感も楽しめる、コクのあるタルタルソースに刷新しました。

「ベーコンレタスバーガー」（450円～）は、100％ビーフパティにスモークベーコン、レタス、チーズを重ね、新しいマスタードペッパータルタルソースを合わせてバンズでサンド。

「えびフィレオ」（440円～）は、ザクザクの衣とぷりぷりの食感が特長のえびカツに、同じくマスタードペッパータルタルソースを合わせています。

マクドナルドでは、本日から「チキンフィレオ」に代わる新チキンバーガー「ザクザクジューシーマック」が登場して注目されていますが、実は定番の2品もさりげなくリニューアルしています。

ベーコンレタスバーガーやえびフィレオがお気に入りの人は、新しい味を試してみてはいかがでしょうか！



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※記事中の価格は税込み

※店舗によって価格が異なる

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