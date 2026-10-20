【明日まで】吉野家、牛丼100円引き！並498円→398円でオトク、テイクアウトも可！

牛丼チェーン「吉野家」は、牛丼などが100円引きになる「秋の牛丼フェス」を10月21日15時まで開催中です。
牛丼並盛の場合、店内飲食は通常498円→398円に。テイクアウトは通常489円→389円に。残り1日です。
牛丼や牛皿が100円引き！10月21日15時まで
「秋の牛丼フェス」10月15日～21日15時の期間、「牛丼」「牛丼弁当」「牛皿」「牛皿ファミリーパック」「各種トッピング牛丼」「牛丼・油そばセット」の各種・各サイズが100円引きになるというフェア。
店内飲食、テイクアウトともに割引の対象です。
■「秋の牛丼フェス」概要
期間：10月15日11時～10月21日15時
内容：対象商品を税込価格から100円引き
対象：牛丼、牛丼弁当、牛皿、牛皿ファミリーパック、各種トッピング牛丼、牛丼・油そばセット
実施店舗：全国の吉野家（一部店舗を除く）
なお、朝牛セット、牛皿定食、ミニ牛丼セット、牛カレーなどは対象外です。また、デリバリーも割引対象には含まれません。
100円引きは大きい！牛丼がお得になる機会に利用してみてはいかが！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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