【本日から】吉野家「牛すき鍋膳」が今年も！ 14年目の冬の定番

牛丼チェーン「吉野家」は、「牛すき鍋膳」を本日10月23日11時から販売開始します。
卓上で火にかける鍋スタイルの恒例のメニュー「牛すき鍋膳」が今年も復活です！ なんと今年で14年目。
吉野家、冬の人気「牛すき鍋膳」が14年目の登場
▲牛すき鍋膳 店内899円
特製の甘辛いすきやきのたれで煮込んだ牛肉と野菜を、玉子に絡めて味わう鍋メニューです。2013年12月に初登場して以来、吉野家の冬の恒例メニューとして親しまれてきました。
具材には牛肉のほか、白菜、玉ねぎ、長ねぎ、人参、豆苗などが使用されていて、野菜たっぷり。さらに、ごはん、お新香が付きます。店内飲食の場合、定食のごはん増量、おかわりが無料です（一部店舗をのぞく）。
また、鍋単品や、ファミリーパックも登場します。
▲牛すき鍋（単品） 店内789円
▲牛鍋ファミリーパック（3人前）1075円／（4人前）1270円
※価格はテイクアウト用
14年目の「牛すき鍋膳」。吉野家の冬といったらコレという風格です！ 今年も味わえます。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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