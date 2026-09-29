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肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1173回

コンビニの「イカスミパスタ」ってどう？ ファミマのワンコイン麺、実食

2026年09月29日 17時30分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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ファミマルの冷凍麺に「イカスミ」

　イカスミパスタってお好きですか？ 見た目こそ真っ黒でおそろしい。私ナベコは、みんな大好き某イタリアンレストランで初めてイカスミパスタを食べた時に「あれ、おいしいじゃん」と拍子抜けしました。

　そんなイカスミパスタ。濃厚な旨みと見た目のインパクトもあって、パスタ屋さんではおなじみのメニューではありますが、ナポリタンやたらこパスタほど、家で食べる機会ってありませんよね。

　そんなイカスミパスタが、ファミリーマートの冷凍麺にやってきました。

　ファミマのプライベートブランド「ファミマル」から、「魚介と完熟トマトの旨み イカスミパスタ」（冷凍）が9月29日より数量限定で新登場。

　最近は、お弁当類より冷凍商品のほうがお値ごろなこともあって、コンビニの冷凍商品はしっかりチェックしてしまうのですが、今回の「魚介と完熟トマトの旨み イカスミパスタ」も430円と、ワンコイン価格です。

　ファミリーマートからサンプルが届いたので、さっそく食べてみました。

430円の冷凍イカスミパスタ、実際どう？

　調理は電子レンジで温めるだけ。温めてフタを開けると、ムワッと広がったのがニンニクの香り。

「魚介と完熟トマトの旨み イカスミパスタ」（430円）

　イカスミパスタって、センスがいい子が選びがちな、なんとなく“おしゃれなパスタ”のイメージがあったのですが、これは案外ガツンと食欲を揺さぶる香りがすごい。ニンニクやアンチョビがしっかりきいています。

赤と黒のコントラストがかっこいい。ニンニクの香り強っ

　見た目はもちろん黒！ よく見ると、ひと口に黒といっても、麺そのものの黒に、イカスミソースのさらに濃い黒が重なっていてグラデになっている。中央には、赤いトマトソースがかかっていて、赤、黒のコントラストがビビッドです。

　エビがちょこんとのっているのが愛らしい。見つけたのは3匹でした。

黒い部分が濃厚な旨み

　食べてみるとしっかり濃厚で、魚介の旨みがそそる～！ イカスミソースがしっかりかかったところは、味が濃く、イカスミのコクにニンニクやアンチョビのパンチがきいています。ナベコ的にニンニクがきいているのが、評価高いです。ニンニクっておいしいですからね。

　トマトソースの酸味がさりげなくきいていて、奥行きがあるのも良きかと。濃厚と書きましたが、麺だけの部分は黒くても味わいは控えめで、濃いイカスミソースやトマトソースと一緒に食べることで、濃いだけではなく、お店のパスタのようにバランスがとれています。

海老は3匹いましたよ

　ニンニクや魚介の旨みがしっかりしているので、ランチだけでなく、白ワインを合わせてもよさそう。ふふふ……。酒好きナベコの感想です。

あんかけ焼そば、極太焼きうどんもワンコイン

　さて、今回はイカスミパスタと一緒に、ファミマの冷凍麺をもう2品いただきました。せっかくなので、こちらも食べてみます。

　ひとつは「海鮮とオイスターソースの旨み五目あんかけ焼そば」（478円）。

あんと麺を一緒に温められる

　海老や貝柱、白菜、小松菜、人参など8種類の具材を使ったあんかけ焼そばです。あんは袋に入っていて、麺と一緒にレンジで温め、食べる直前にあんをかけます。

　あんかけ焼そばって、あんがトロッとしているので、なんとなく家のお皿に移して食べるイメージがありました。ところが、こちらはそのまま食べられるトレーになっていて、お皿を用意する必要なし。

　そうそう、先ほどのイカスミパスタもトレーのままで違和感なく食べられるタイプでした。洗い物を増やさずに済むし、考えてみたら、電子レンジさえあればオフィスの休憩室でも食べられますね。

　さて、あんかけ焼そばを実食。野菜たっぷり。海老さんは1匹しか見つけられなかったけど、いることは確か（笑）。

海老は1匹見つけた

　あつあつ、とろとろのあんは、肌寒い日にうれしい、心から温まる滋味。海鮮とオイスターソースの旨みがきいていて、あんかけとしてはオーソドックスな味わいです。家にあるこしょうやからしをちょい足ししてもいいかも。

麺は焼いてあって、ちょい固いです

　感心したのは麺。香ばしく焼かれて、ところどころ少しかたくなっています。そこに、とろっとしたあんが絡むのもいいですね。あんかけ焼そばがコンビニで478円というのもありがたい。これからの季節は買いかも。

　もうひとつは「牛ホルモン味噌焼きうどん」（448円）。

　こちらはまず、うどんがめっちゃ太い。そして、ふかふか、むっちりとした柔らか食感です。食べながら伊勢うどんを思い出しました。

味噌ダレがトロリ

　都内では讃岐うどん系のコシがあるうどんをよく見かけるので、このふかふか感には「お!!」とびっくり。

　2種の米味噌を使った濃厚なタレには牛ホルモンの脂がまわっていて、太いうどんにとろりと絡みます。濃い味ではあるのですが、ソース焼きうどんとはまた違う、味噌ならではのやさしい濃さ。紅しょうがのアクセントもきいて、クセになります。

麺が激太！　柔らかくてふかふかしています

　これは家で出そうとしても、なかなか出せない味。食事としてはもちろん、ビールのおつまみにしてもよさそうです。

　そう、昼じゃないな……。夜食べたい。でも、お昼にホルモン焼きうどんを食べて気合を入れたいって人は、オフィスで食べるのだって悪くないぞ。ちょっと香りがするかもしれないけど。

あえて外していくのもいいかも！

　冷凍麺がおいしくなっているという印象はありましたが、私自身、「ナポリタン」や「讃岐うどん」などの定番メニューに目がいきがちでした。ですがファミマでは、イカスミパスタやホルモン焼きうどんなど、ちょっと個性派の商品も登場していて、しかもちゃんとクオリティが高い。

　コンビニの冷凍コーナーで「あ、こんなのもあったんだ」という一品を見つけたら、試してみると意外な発見があるかもしれません。

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ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

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