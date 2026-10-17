フォアグラ風味×鴨油！ 明星「NEO油そば」に386円の贅沢カップ麺

明星食品は10月12日から、カップ麺「明星 NEO油そば 満鶏軒監修 フォアグラ風味鴨油そば」を全国で発売しています。価格は386円。

東京・錦糸町の人気ラーメン店「中華そば 満鶏軒」が監修。同店の「フォアグラ油そば」をイメージしたカップ麺です。



鴨オイルを使用した調味油と醤油ベースのたれを合わせ、フォアグラや鴨の香りをきかせた濃厚な味わいに仕上げたといいます。



さらに、別添えのたまごタレでまろやかさを加え、柚子陳皮やペッパーをアクセントに使用。具材にはチャーシューとねぎが入っています。



なお、フォアグラの風味は香料によるもので、フォアグラそのものは使用していません。

高級食材のフォアグラを油そばに!?

「明星 NEO油そば」シリーズ第3弾となる今回の商品。



モデルとなった満鶏軒の「フォアグラ油そば」は、鴨100％のスープにフォアグラ油を合わせた、贅沢な一品です。



今回のカップ麺は本物のフォアグラ入りではないものの、フォアグラ風味と鴨油を組み合わせるという、なんともリッチな発想！



値段は400円近くしますが、これは気になりますね！

（※文中の価格はすべて税込）