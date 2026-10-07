ファミマのクリームが8年ぶりに変わる！ 新「無限クリーム」で定番シューも刷新

ファミリーマートは10月13日より、「ファミマの無限クリーム、誕生！」キャンペーンを全国のファミリーマート約1万6500店で開催します。

8年ぶりにホイップクリームを刷新し、濃厚な味わいとふわっとなめらかなくちどけを両立させた「無限クリーム」を展開します。

「無限クリーム」6品が登場！

今回のキャンペーンでは、「クリームたっぷり！ダブルシュー」など4品をリニューアルするほか、「生クリームロールケーキ」「ほぼクリームのケーキ」の新商品2品も登場します。

さらに、「クリームたっぷり！ダブルシュー」は発売から1週間限定でホイップクリームを30％増量します。

▲クリームたっぷり！ダブルシュー 199円

発売日：10月13日

濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）と、なめらかなカスタードの2種類のクリームをたっぷり入れたシュークリームです。

▲生クリームロールケーキ 213円

発売日：10月13日

無限生クリーム（北海道生クリーム）を100％使用。生クリームならではのミルキーで濃厚な味わいのクリームをしっかり味わえるというロールケーキです。

▲ほぼクリームのケーキ 248円

発売日：10月13日

濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）と、無限生クリーム（北海道生クリーム）の2つを楽しめるスイーツです。

▲ダブルクリームエクレア 298円

発売日：10月20日

濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）と、カスタードクリームを絞り上げたダブルクリームのエクレアです。

▲クリームに溺れるとろけるプリン 248円

発売日：10月20日

濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）を、とろける食感のプリンにたっぷりとのせています。

▲ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ 270円

発売日：10月20日

濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）と、なめらかな生チョコレートを包んだクレープです。

■1週間限定で「クリームたっぷり！ダブルシュー」のクリームが30％増量！

「無限クリーム」の誕生を記念して、10月13日～19日の1週間限定で「クリームたっぷり！ダブルシュー」のホイップクリームを30％増量します。

2026年10月20日以降発売商品の規格重量との比較で、なくなり次第終了です。

■ファミマルSweetsのデザート1個購入につき、「ファミレター」1枚無料でもらえる

また、「無限クリーム」の誕生を記念して、スイーツにメッセージを添えられる「ファミレター」も登場します。

ファミマルSweetsのデザートを1個購入すると、「ファミレター」1枚を無料でもらえます。「今日もお疲れ様」「ありがとね」「みんなでどうぞ」「食べないでね」「メロい♡」など10種類のメッセージを用意しています。

■「ファミマの無限クリーム、誕生！」Xキャンペーン

さらに、10月13日9時～19日23時59分の期間、「ファミマの無限クリーム、誕生！」Xキャンペーンを実施します。

ファミリーマート公式Xアカウントをフォローして対象ポストにコメントすると、抽選で1万人に「クリームたっぷり！ダブルシュー」の無料クーポンが当たります。クーポンの使用期間は10月13日9時～26日です。

定番の「あのクリーム」が変わる！

「無限クリーム」を使った新作スイーツが登場するだけではなく、気になるのは、ファミマの定番スイーツに使われてきたホイップクリームそのものが8年ぶりに変わるということ。



おなじみの「クリームたっぷり！ダブルシュー」も、新しいクリームでどんな味わいになったのでしょうか。「無限」の名前どおり、どこまで食べ進めたくなるクリームになったのか、試してみたくなります。



・開始日：2026年10月13日

・終了日：2026年10月26日

※価格は税込み表記です。