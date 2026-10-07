ファミマのクリームが8年ぶりに変わる！ 新「無限クリーム」で定番シューも刷新

ファミリーマートは10月13日より、「ファミマの無限クリーム、誕生！」キャンペーンを全国のファミリーマート約1万6500店で開催します。
8年ぶりにホイップクリームを刷新し、濃厚な味わいとふわっとなめらかなくちどけを両立させた「無限クリーム」を展開します。
「無限クリーム」6品が登場！
今回のキャンペーンでは、「クリームたっぷり！ダブルシュー」など4品をリニューアルするほか、「生クリームロールケーキ」「ほぼクリームのケーキ」の新商品2品も登場します。
さらに、「クリームたっぷり！ダブルシュー」は発売から1週間限定でホイップクリームを30％増量します。
▲クリームたっぷり！ダブルシュー 199円
発売日：10月13日
濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）と、なめらかなカスタードの2種類のクリームをたっぷり入れたシュークリームです。
▲生クリームロールケーキ 213円
発売日：10月13日
無限生クリーム（北海道生クリーム）を100％使用。生クリームならではのミルキーで濃厚な味わいのクリームをしっかり味わえるというロールケーキです。
▲ほぼクリームのケーキ 248円
発売日：10月13日
濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）と、無限生クリーム（北海道生クリーム）の2つを楽しめるスイーツです。
▲ダブルクリームエクレア 298円
発売日：10月20日
濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）と、カスタードクリームを絞り上げたダブルクリームのエクレアです。
▲クリームに溺れるとろけるプリン 248円
発売日：10月20日
濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）を、とろける食感のプリンにたっぷりとのせています。
▲ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ 270円
発売日：10月20日
濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）と、なめらかな生チョコレートを包んだクレープです。
■1週間限定で「クリームたっぷり！ダブルシュー」のクリームが30％増量！
「無限クリーム」の誕生を記念して、10月13日～19日の1週間限定で「クリームたっぷり！ダブルシュー」のホイップクリームを30％増量します。
2026年10月20日以降発売商品の規格重量との比較で、なくなり次第終了です。
■ファミマルSweetsのデザート1個購入につき、「ファミレター」1枚無料でもらえる
また、「無限クリーム」の誕生を記念して、スイーツにメッセージを添えられる「ファミレター」も登場します。
ファミマルSweetsのデザートを1個購入すると、「ファミレター」1枚を無料でもらえます。「今日もお疲れ様」「ありがとね」「みんなでどうぞ」「食べないでね」「メロい♡」など10種類のメッセージを用意しています。
■「ファミマの無限クリーム、誕生！」Xキャンペーン
さらに、10月13日9時～19日23時59分の期間、「ファミマの無限クリーム、誕生！」Xキャンペーンを実施します。
ファミリーマート公式Xアカウントをフォローして対象ポストにコメントすると、抽選で1万人に「クリームたっぷり！ダブルシュー」の無料クーポンが当たります。クーポンの使用期間は10月13日9時～26日です。
定番の「あのクリーム」が変わる！
「無限クリーム」を使った新作スイーツが登場するだけではなく、気になるのは、ファミマの定番スイーツに使われてきたホイップクリームそのものが8年ぶりに変わるということ。
おなじみの「クリームたっぷり！ダブルシュー」も、新しいクリームでどんな味わいになったのでしょうか。「無限」の名前どおり、どこまで食べ進めたくなるクリームになったのか、試してみたくなります。
・開始日：2026年10月13日
・終了日：2026年10月26日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります