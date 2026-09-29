ファミチキ怒涛の新味3連発！「ごま山椒」「ピッツァ」など全部食べてみた

ファミリーマートは2026年9月に創立45周年を迎えました。実は定番「ファミチキ」も、この10月に発売20周年のアニバーサリーを迎えます。
そこで20周年＝20歳（ハタチ）にちなんで、「オトナ★ファミチキ」をコンセプトとした、新フレーバー3種類を発売。でも、オトナって何味なんだ？ ということで発表会に参加し、ひと足早く食べてきました。レポートします。
「スモーキーペッパー」「ごま山椒」「ピッツァ」！
“オトナ味”のファミチキが3週連続で登場
「オトナ★ファミチキ」は3週連続で登場。第1弾として9月29日に「ファミチキ（スモーキーペッパー味）」、第2弾として10月6日に「ファミチキ（ごま山椒味）」、第3弾として10月13日に「ファミチキ（ピッツァ味）」が発売されます。いずれも価格は258円です。
キーワードは、「上質」「こだわり」「贅沢」の3点。これまでのオールマイティーな食シーンはもちろんのこと、夜のひとときやお酒とのペアリングをより楽しめる、ひと味違う“オトナの味わい”を追求したとのこと。
なるほど！ 濃厚だったり、スパイシーだったりするんでしょうな。論より証拠で、第1弾の「ファミチキ(スモーキーペッパー味)」から味わってみました。
かぶりつくと、スモークの風味と粗挽きブラックペッパーのスパイス感がナイスな刺激。こりゃあ大人はもちろん、中辛カレーを食べられるワンパクキッズにもオススメできるおいしさです。少々ピリ辛なテイストも後を引き、大人にはぜひビールやスコッチハイボールとペアリングしていただきたい！
第2弾の「ファミチキ(ごま山椒味)」は、香ばしい2種類のごまと、シビレる山椒の風味をドッキング。同年10月6日からの限定発売です。
こちらも食べてみると、辛さはほどほど。爽やかかつシャープな山椒の余韻が絶品！
そして第3弾の「ファミチキ(ピッツァ味)」は、トマトを使用したピザソースとパルメザンチーズでペパロニピザ風の味わいを再現。同年10月13日からの限定発売です。
ペパロニピザ味とは？ ガブッといくと、辛さはなく甘みのあるコクが印象的で、スパークリングワインと合わせたくなりました。
自分で揚げる“冷凍ファミチキ”セットに
ファミチキ1年分が当たるキャンペーンも
また、この限定3種フレーバーだけでなく、コロナ禍の巣ごもりニーズをとらえた「おうちでファミチキセット」がオンライン限定で5年ぶりに復活。
内容は冷凍ファミチキ10個とファミチキ揚げ油2本で、価格は4560円（＋送料）。11月上旬以降のお届け。10月19日までの数量限定なのでお早めに。
さらに、お得なキャンペーンも。ひとつは、この「おうちでファミチキセット」を購入した人の中から抽選でファミチキ1年分の期間限定ファミマポイント（9万520円相当）が1000人に1人当たる企画。
もうひとつは、期間中にファミチキを一番多く購入した人に、ファミチキ“1年分”のファミペイ無料引換クーポンをプレゼントするキャンペーン。ファミペイでエントリーのうえ、レジで提示しファミチキ各種を購入することが参加条件です。
吉田鋼太郎さんの推しは「ごま山椒味」
発表会では「ファミチキ成人式」も行われ、2006年10月17日に発売されたファミチキを祝うとともに、誕生日である10月17日が「ファミチキの日」に正式認定されました。
また、かつてファミチキを開発していた2名の担当者が登壇し、20周年に対する想いを吐露。2008～2018年に担当した石川哲也氏は「当時はここまでの看板商品に成長するとは思っていませんでした。最近はインバウンドのお客さまにも楽しんでいただき、世界のソウルフードと呼べる日も近いのではないでしょうか」とコメントしました。
もうひとり、2015～2019年に担当していた高見沢祐介氏は「2世代、3世代と食べてもらえることがファミチキの強みなので、これからもこの味を守っていってほしいですね」とお祝いの言葉を送りました。
そして、ファミリーマートのCMでもおなじみの吉田鋼太郎さんも登壇。今回発売される「オトナ★ファミチキ」については、「ごま山椒味が特に気に入っています。フライドチキンとごまと山椒と聞いて最初、え!? と思ったんですが、すごく合いました！」と、魅力を語りました。
実は筆者も、一番好みの味は「ファミチキ(ごま山椒味)」です。今回限定発売される「オトナ★ファミチキ」は、3週連続で登場するものの、それぞれの期間は1週間。見逃さないようにチェックしましょう！
※価格は税込み表記です。
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