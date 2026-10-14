【本日】コメダ「千房」監修の「お好み焼バーガー」全国発売！ 千房の甘辛ソースを使用

コメダ珈琲店は本日10月14日、お好み焼専門店「千房」とコラボレーションした「お好み焼バーガー」を全国の店舗で発売します（一部店舗を除く）。

販売期間は11月中旬までの予定。

コメダ初の「お好み焼バーガー」登場！

千房とのコラボで実現

コメダ珈琲店では、フードメニューとして「バーガー」商品もおなじみ。今回は大阪のお好み焼専門店「千房」が監修したバーガーが登場。お好み焼バーガーはコメダで初めてです。

▲お好み焼バーガー 950円～1020円

ふわふわのバンズで、お好み焼、シャキシャキのキャベツ、エッグオムレツをサンド。

千房ならではのふわふわ食感のお好み焼に、同店のオリジナルソースを合わせ、千房のお好み焼らしい味わいを再現したといいます。

甘辛いソースのコクとかつおぶしの風味が重なり、そこに紅しょうがの爽やかな酸味がアクセント。とろりと絡むエッグオムレツが全体をまろやかにまとめてくれるそうです。

テイクアウトにも対応。なお、数量限定のため、11月中旬までの販売予定ですが、なくなり次第終了です。

名古屋発のコメダが大阪のお好み焼とコラボ

商品開発担当者は「お好み焼のおいしさとバーガーの魅力、どちらも楽しめる」とアピールしています。コメダ初のお好み焼バーガー、気になりますね。

個人的には、名古屋発のコメダ珈琲店が、大阪の老舗お好み焼専門店とコラボしているところが胸アツだと思いました。

コメダのバーガーといえば、ハンバーガーチェーンとはひと味違う、やわらかくて大きめのバンズが特徴。ナイフで切り分けて食べてもいいくらいのサイズ感ですよね。今回のお好み焼バーガーも、ボリュームたっぷりで楽しめそうです！

※価格は税込み。店舗によって異なります。

※一部店舗では販売しません。また、千房では取り扱いません。

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決