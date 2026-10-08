マック「チキンフィレオ」終了へ！ 5年かけて開発した新バーガー3種が定番に

マクドナルドは、3つのチキンバーガー「ザクザクジューシーマック」「スパイシーザクザクジューシーマック」「てりやきチキンジューシーマック」を10月21日より定番商品として販売します。

同時に、サイドメニュー「ザクザクジューシーももチキン」も同日よりレギュラーに加わります。

5年かけて開発、ザクザク食感の“もも一枚肉チキン”

新たなレギュラーメニューとして、“もも一枚肉”を使用したチキンバーガー3品が登場。開発には5年の歳月をかけたとのこと。

なお、新商品との入れ替わりで販売終了となる「チキンフィレオ」にはむね肉が使用されていました。今回の刷新で、マクドナルドの主力チキンバーガーは、むね肉からもも肉へと切り替わることになります。

3品にはいずれも「ザクザクジューシーももチキン」を使用。ジューシーなもも一枚肉を、ウェーブ状のデコボコをつけた衣で包むことで、肉のジューシーさと衣のザクザク食感を両立したといいます。



鶏肉の選定にもこだわり、脂の旨みが豊かな部分や、しっかりとした食べ応えのある部分など、それぞれの特徴を活かすことで、鶏肉本来のジューシーさを楽しめるようにしたといいます。また、鶏肉は工場で一つひとつ丁寧にカットしているそうです。

味付けにはガーリックやトマトの旨み、ブラックペッパーなどのスパイスを組み合わせ、ほのかにスモーキーさも感じられるように仕上げたといいます。

「ザクザクジューシーマック」など3つの新チキンバーガー

以下が新しいレギュラー商品です。

▲ザクザクジューシーマック 460円～

「ザクザクジューシーマック」は、ザクザクジューシーももチキンに、タルタルソースとレタスを合わせ、ゴマ付きバンズで挟んだバーガー。タルタルソースにはあらびきマスタードやブラックペッパーをきかせ、玉ねぎの食感も楽しめるといいます。

▲スパイシーザクザクジューシーマック 470円～

ザクザクジューシーももチキンに、スパイシーソースを合わせたバーガー。唐辛子とガーリックの風味をきかせた、旨辛な味わいが特徴といいます。

▲てりやきチキンジューシーマック 470円～

ザクザクジューシーももチキンに、てりやきソースとスイートレモンソースを合わせた「揚げ×てりやき」のバーガー。てりやきソースには生姜とにんにくを使用し、甘みとコクのある味わいに仕上げたといいます。

▲ザクザクジューシーももチキン 270円～

サイドメニューとして単品の「ザクザクジューシーももチキン」も登場します。ジューシーなもも一枚肉に、オニオンやガーリックの旨み、ブラックペッパーなどの香辛料をきかせた、ザクザクとした衣のチキンがダイレクトに楽しめます。

夜マックには「倍」も登場！

夕方17時以降の「夜マック」には、新バーガー3品それぞれに、もも一枚肉を2枚使用した「倍」シリーズも登場します。

▲倍ザクザクジューシーマック 600円～

▲倍スパイシーザクザクジューシーマック 610円～

▲倍てりやきチキンジューシーマック 610円～

いずれもレギュラー商品として販売され、夜マックの時間帯に注文できます。

また、平日10時30分～14時の「ひるまック」にも「ザクザクジューシーマック」が仲間入り。通常価格から90円引きの650円で提供されます。

期間限定のポテト、レモネードも！

10月21日からは、期間限定のサイドメニューとドリンクも登場します。販売は11月下旬まで。

▲シャカシャカポテト やみつきブラックペッパー ポテト単品価格＋50円～

マックフライポテトに、ブラックペッパーとビーフの旨みを組み合わせたシーズニングを加える商品。ブラックペッパーのピリッとした刺激と、ビーフの旨みが楽しめる味わいといいます。

▲マックフィズ 丸搾りレモネード 300円～

丸ごと搾ったレモンの果汁を使用した炭酸ドリンク。フルーティーですっきりとした酸味に、レモネードらしい甘みとコクを合わせた味わいといいます。レモン果汁1％使用。

▲マックフロート 丸搾りレモネード 380円～

「マックフィズ 丸搾りレモネード」にソフトクリームをトッピングしたデザートドリンク。レモン果汁のすっきりとした味わいと、なめらかなソフトクリームを一緒に楽しめるといいます。レモン果汁1％使用。

「チキチー」「チキンフィレオ」「シャカチキ」が販売終了へ

今回の新商品の登場に伴い、従来のチキンメニューも大きく入れ替わります。

「チキンフィレオ」「てりやきチキンフィレオ」と、それぞれの夜マックの倍バーガー、さらにサイドメニューの「シャカチキ」は、10月より順次販売終了となります。

また、「チキチー（マックチキン チーズ）」と夜マックの「倍チキチー」は、10月20日をもって販売終了します。

なお、「マックチキン」は引き続き販売されます。

チキンフィレオやシャカチキといったおなじみの商品が姿を消し、新たにもも一枚肉を使用したチキンメニューが定番に。マクドナルドのチキン商品が大きく変わることになります。

なお、アスキーグルメでは本日開催された新商品発表会にいち早く参加。各商品を実際に食べてきましたので、味わいや食べ応えなどの詳しい実食レポートは、後日あらためて記事で紹介します。お楽しみに！

・発売日：10月21日

※記事中の価格は税込み

※店舗によって価格が異なる

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