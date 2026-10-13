これアリ!? ローソンの「かたまり」おにぎり、具材4種をゴチャッと！

ローソンは、本日10月13日より、「具たっぷり 4種具材の美味しさのかたまり（国産もち麦入り）」を発売します。
ツナマヨ、明太、卵黄など4種具材入り
「美味しさのかたまり」
ローソンのおにぎりに、4種具材を詰め込んだボリューム商品が新登場。その名も「美味しさのかたまり」。
▲「具たっぷり 4種具材の美味しさのかたまり（国産もち麦入り）」376円
※中四国地域のローソンでは取り扱いがない
具材はシーチキンマヨネーズ、明太子、海苔佃煮、卵黄ソースの4種類。ごはんは、国産もち麦入りのごはんを使用。
具材がたっぷり入っているため、どこから食べても具に当たるのが特徴。さらに、複数の具材が混ざり合うことで、食べ進めるごとに異なる味わいが楽しめるといいます。
気になるカロリーは1包装あたり403kcalです。
これはズルい！おいしい具材を詰め込んだ
これはズルい！ ツナマヨに明太子、海苔佃煮、卵黄ソースと、おいしい具材をあれもこれも詰め込んじゃうなんて、これアリ!?
納豆こそ入っていませんが、まるで爆弾おにぎりのような具材の組み合わせ。ごちゃっと欲張りで、ちょっと背徳感もありそそられますね！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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