これアリ!? ローソンの「かたまり」おにぎり、具材4種をゴチャッと！

ローソンは、本日10月13日より、「具たっぷり 4種具材の美味しさのかたまり（国産もち麦入り）」を発売します。

ツナマヨ、明太、卵黄など4種具材入り

「美味しさのかたまり」

ローソンのおにぎりに、4種具材を詰め込んだボリューム商品が新登場。その名も「美味しさのかたまり」。

▲「具たっぷり 4種具材の美味しさのかたまり（国産もち麦入り）」376円

※中四国地域のローソンでは取り扱いがない



具材はシーチキンマヨネーズ、明太子、海苔佃煮、卵黄ソースの4種類。ごはんは、国産もち麦入りのごはんを使用。

具材がたっぷり入っているため、どこから食べても具に当たるのが特徴。さらに、複数の具材が混ざり合うことで、食べ進めるごとに異なる味わいが楽しめるといいます。

気になるカロリーは1包装あたり403kcalです。

これはズルい！おいしい具材を詰め込んだ

これはズルい！ ツナマヨに明太子、海苔佃煮、卵黄ソースと、おいしい具材をあれもこれも詰め込んじゃうなんて、これアリ!?



納豆こそ入っていませんが、まるで爆弾おにぎりのような具材の組み合わせ。ごちゃっと欲張りで、ちょっと背徳感もありそそられますね！

※記事中の価格は税込み

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