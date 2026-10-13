ロッテ「生サブレ」全国発売！ 九州で出荷計画の3倍、しっとり食感が人気

ロッテは本日10月13日、ビスケットの新商品「生サブレ」を全国で発売しました。8個入りで、価格は345円前後。
サブレなのにしっとり！ ロッテ「生サブレ」が全国発売
九州地区で先行販売されて、好評だったという「生サブレ」が全国展開。「サブレ」のトレンドに着目して開発された進化系スイーツです。
「生サブレ」は、バターの香りが広がるしっとり食感のサブレで、軽やかなホイップクリームをサンドしています。一般的なサブレのサクサクした食感とは異なり、しっとりとした食感が特徴といいます。
チルドスイーツと異なり、常温保存が可能。さらに、個包装になっているのもポイントです。
2026年2月から九州地区で先行販売したところ、2～3月の出荷実績が当初の出荷計画比300％に達しました。この好調を受けて、全国発売につながったとしています。
サブレなのに「生」って気になる！
九州で先行発売されていた注目のお菓子が、全国でも手に取れるようになりました！ キャッチーな響きの「生サブレ」、店頭で見かけたら気になっちゃいますね！
※記事中の価格は税込み
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります