ロッテ「生サブレ」全国発売！ 九州で出荷計画の3倍、しっとり食感が人気

ロッテは本日10月13日、ビスケットの新商品「生サブレ」を全国で発売しました。8個入りで、価格は345円前後。

サブレなのにしっとり！ ロッテ「生サブレ」が全国発売

九州地区で先行販売されて、好評だったという「生サブレ」が全国展開。「サブレ」のトレンドに着目して開発された進化系スイーツです。

「生サブレ」は、バターの香りが広がるしっとり食感のサブレで、軽やかなホイップクリームをサンドしています。一般的なサブレのサクサクした食感とは異なり、しっとりとした食感が特徴といいます。

チルドスイーツと異なり、常温保存が可能。さらに、個包装になっているのもポイントです。



2026年2月から九州地区で先行販売したところ、2～3月の出荷実績が当初の出荷計画比300％に達しました。この好調を受けて、全国発売につながったとしています。

サブレなのに「生」って気になる！

九州で先行発売されていた注目のお菓子が、全国でも手に取れるようになりました！ キャッチーな響きの「生サブレ」、店頭で見かけたら気になっちゃいますね！

※記事中の価格は税込み

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