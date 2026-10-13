待ってた！ 吉野家、冬の人気「牛すき鍋膳」今年は10月23日から

牛丼チェーン「吉野家」は、「牛すき鍋膳」を10月23日11時より発売します（一部店舗を除く）。
吉野家、冬の人気「牛すき鍋膳」が今年も登場！
吉野家の冬の恒例のメニューである「牛すき鍋膳」が今年も復活です。
▲牛すき鍋膳 店内899円
特製の甘辛いすきやきのたれで煮込んだ牛肉と野菜を、玉子に絡めて味わう鍋メニューです。
具材には牛肉のほか、白菜、玉ねぎ、長ねぎ、人参、豆苗などを使用。1食で半日分の野菜が摂れる内容といいます。
鍋膳には、ごはん、お新香が付きます。なお吉野家では、店内飲食の場合、定食のごはん増量、おかわりが無料です（一部店舗をのぞく）。
▲牛すき鍋（単品） 店内789円
また、鍋単品や、ファミリーパックも用意します。
▲牛鍋ファミリーパック（3人前）1075円／（4人前）1270円
※価格はテイクアウト用。
「牛すき鍋膳」「牛すき鍋（単品）」「牛鍋ファミリーパック」はいずれも、店内とテイクアウトの両方で用意があります。
50円引きクーポンも配付！
発売に先立ち、吉野家では10月15日11時～21日15時に「秋の牛丼フェス」を開催。
期間中に店舗で食事をすると、「牛すき鍋膳」に利用できる50円引きクーポン2枚と、テイクアウト10％引きクーポン1枚が配付されます。
クーポンの利用期間は10月21日15時～11月9日24時。「牛すき鍋膳」のクーポンは、発売日の10月23日11時から利用できますよ。
・発売日：2026年10月23日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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