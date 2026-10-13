待ってた！ 吉野家、冬の人気「牛すき鍋膳」今年は10月23日から

牛丼チェーン「吉野家」は、「牛すき鍋膳」を10月23日11時より発売します（一部店舗を除く）。

吉野家、冬の人気「牛すき鍋膳」が今年も登場！

吉野家の冬の恒例のメニューである「牛すき鍋膳」が今年も復活です。

▲牛すき鍋膳 店内899円

特製の甘辛いすきやきのたれで煮込んだ牛肉と野菜を、玉子に絡めて味わう鍋メニューです。

具材には牛肉のほか、白菜、玉ねぎ、長ねぎ、人参、豆苗などを使用。1食で半日分の野菜が摂れる内容といいます。

鍋膳には、ごはん、お新香が付きます。なお吉野家では、店内飲食の場合、定食のごはん増量、おかわりが無料です（一部店舗をのぞく）。

▲牛すき鍋（単品） 店内789円

また、鍋単品や、ファミリーパックも用意します。

▲牛鍋ファミリーパック（3人前）1075円／（4人前）1270円

※価格はテイクアウト用。

「牛すき鍋膳」「牛すき鍋（単品）」「牛鍋ファミリーパック」はいずれも、店内とテイクアウトの両方で用意があります。

50円引きクーポンも配付！

発売に先立ち、吉野家では10月15日11時～21日15時に「秋の牛丼フェス」を開催。



期間中に店舗で食事をすると、「牛すき鍋膳」に利用できる50円引きクーポン2枚と、テイクアウト10％引きクーポン1枚が配付されます。

クーポンの利用期間は10月21日15時～11月9日24時。「牛すき鍋膳」のクーポンは、発売日の10月23日11時から利用できますよ。



・発売日：2026年10月23日

※記事中の価格は税込み

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