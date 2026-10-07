【本日】カキフライのり弁が590円！ タルタル付き、定番ちくわも！ ほっともっとに登場

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は本日10月7日より、「カキフライのりタル弁当」をはじめとした牡蠣を使用した5品を期間限定で発売します。

カキフライ＆茹で牡蠣 弁当5品！

ほっともっとの秋冬商品として恒例の牡蠣メニューが今年も登場。カキフライだけでなく、ふっくらとした食感の“茹で牡蠣”を使ったお弁当も揃えます。

▲カキフライのりタル弁当 590円

サクッと揚げたカキフライ加えた、のり弁スタイル。ちくわも盛り込まれています。

▲4コ入りカキフライ弁当 790円

定番の「カキフライ弁当」は、4個入りと6個入りの2サイズ。

▲6コ入りカキフライ弁当 990円

▲やみつき牡蠣弁当 790円

カキフライではなく、ふっくらとした茹で牡蠣をのり弁スタイルで楽しめる弁当も登場。

▲牡蠣づくし弁当 1090円

甘めの醤油ダレで仕上げた茹で牡蠣と、カキフライを一度に盛り込んだ、その名の通り牡蠣三昧のお弁当。

▲単品 カキフライ 240円

単品の「カキフライ」も用意され、好きなお弁当に追加できます。

590円の「カキフライのりタル弁当」食べたい！

牡蠣メニューというとちょっと贅沢なイメージもありますが、今回のラインアップでは「カキフライのりタル弁当」が590円。これなら平日でも気軽に試せそうです。

また、茹で牡蠣とカキフライを盛り込んだ1090円の「牡蠣づくし弁当」もリッチで気になります。こちらは行楽のおともに……！



ラインナップがたくさん揃っているので、シーズン中に何度か楽しめちゃいそうですよ。

※記事中の価格は税込み

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