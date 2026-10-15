【本日から】吉野家、牛丼100円引きに！ 7日間限定でオトク

牛丼チェーン「吉野家」は、「秋の牛丼フェス」を本日10月15日よりスタート。
10月15日11時～21日15時の期間、「牛丼」「牛丼弁当」「牛皿」「牛皿ファミリーパック」「各種トッピング牛丼」「牛丼・油そばセット」。いずれも各種・各サイズが100円引きになります。
店内飲食、テイクアウトともに割引の対象です。
■「秋の牛丼フェス」概要
期間：10月15日11時～10月21日15時
内容：対象商品を税込価格から100円引き
対象：牛丼、牛丼弁当、牛皿、牛皿ファミリーパック、各種トッピング牛丼、牛丼・油そばセット
実施店舗：全国の吉野家（一部店舗を除く）
なお、朝牛セット、牛皿定食、ミニ牛丼セット、牛カレーなどは対象外です。また、デリバリーも割引対象には含まれません。
さらに、キャンペーン期間中に店舗で食事をした人には、次回以降に使えるクーポンが配付されます。
クーポンには、10月23日11時から販売を開始する冬の定番「牛すき鍋膳」の50円引きクーポン2枚と、テイクアウト10％引きクーポン1枚が含まれます。（関連記事：待ってた！ 吉野家、冬の人気「牛すき鍋膳」今年は10月23日から）
クーポンの利用期間は10月21日15時から11月9日24時まで。「牛すき鍋膳」のクーポンは、発売日の10月23日11時から利用できます。
なお、クーポンの配付はなくなり次第終了です。
100円引きは大きい！牛丼がお得になる7日間限定の機会、利用してみましょう！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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