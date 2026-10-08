マクドナルド、鶏もも2枚の「倍バーガー」登場！ ジューシー＆ガッツリな夜の新定番

マクドナルドは10月21日より、夜マック限定の定番商品として「倍ザクザクジューシーマック」など、チキンの倍バーガー3種類を発売します。

もも一枚肉が2枚！ 夜マックに新バーガー3種

17時以降の「夜マック」で注文できる倍バーガーに新レギュラーが登場。5年の開発期間を経て完成した、ザクザク衣のもも一枚肉を贅沢に2枚使用しています。

▲倍ザクザクジューシーマック 600円～

ザクザクとした衣で包んだ鶏もも一枚肉を2枚使用。タルタルソース、レタスとともにゴマ付きバンズで挟んだバーガー。タルタルソースにはあらびきマスタードやブラックペッパーをきかせ、玉ねぎの食感も楽しめるといいます。

▲倍スパイシーザクザクジューシーマック 610円～

同じく、鶏もも一枚肉を2枚使用し、唐辛子とガーリックをきかせたスパイシーソースを合わせたバーガー。ジューシーな鶏肉とザクザクした衣に、旨辛なソースが加えています。

▲倍てりやきチキンジューシーマック 610円～

こちらも、鶏もも一枚肉を2枚使用。生姜とにんにくをきかせたてりやきソースと、スイートレモンソースを合わせたバーガー。甘みとコクのある味わいがポイントといいます。

10月21日から「もも一枚肉」のバーガー新登場

見た目から豪快……！ ビーフパティの倍バーガーとはまた違ったチキンならではのボリュームに期待しちゃいますね。もも肉の脂やジューシーさも2倍ですよ！



今回の新商品に使用されるチキンは、もも一枚肉をウェーブ状の凹凸がある衣で包んだもの。衣のザクザク食感と、肉のジューシーさを両立したといいます。

通常の新バーガー3種類も同日から販売され、「ザクザクジューシーマック」は460円～、「スパイシーザクザクジューシーマック」「てりやきチキンジューシーマック」は各470円～。 夜マックの倍バーガーは、通常版に140円をプラスした価格設定です。

・関連記事：マック「チキンフィレオ」終了へ！ 5年かけて開発した新バーガー3種が定番に

昼は一枚肉を1枚で、夜は一枚肉を2枚で食べられる……。じゃあ二枚肉じゃん、なんて。どちらも注目です！



※価格は税込み。店舗によって異なります。

※販売は17時から閉店まで（24時間営業店舗では翌4時59分まで）。



・発売日：10月21日

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決