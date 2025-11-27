Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

【めっちゃ売れてるぞ！】ワイヤレスゲーミングマウス「Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED」が1万1970円！ Amazonブラックフライデー

　「Amazonブラックフライデー」にて、ロジクールのワイヤレスゲーミングマウス「Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED（ブラック）」がセール対象になっている。

左右対称型の軽量マウスが欲しい人におすすめ

　Logicool G PRO 2 LIGHTSPEEDは、プロゲーマーと共同開発した「ロジクールG PRO」シリーズのワイヤレスモデル。

　両利きに対応する左右対称型をはじめ、およそ80gの軽量、精確なトラッキングを実現したという「HERO2」センサー、有線レベルの超低遅延がウリのLIGHTSPEEDワイヤレス接続、95時間のバッテリー持続時間などが特徴だ。

　通常価格は1万5620円だが、セール期間中は1万1970円（23％オフ）で販売中（11月26日現在）。カスタマーレビューを見るとセンサーの反応速度や精度、軽量などを評価する声が多い。

　軽くて使いやすいワイヤレスゲーミングマウスを探している人は、Logicool G PRO 2 LIGHTSPEEDの購入を検討してみてはどうだろうか？

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED 44K DPI ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-002XWL-BKd 軽量 80g LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ HERO2 センサー USB Type-C 95時間連続使用可能 POWERPLAY 充電 FPS ゲーミング マウス 国内正規品※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
     

