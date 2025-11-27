「Amazonブラックフライデー」にて、ロジクールのワイヤレスゲーミングマウス「Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED（ブラック）」がセール対象になっている。

左右対称型の軽量マウスが欲しい人におすすめ

Logicool G PRO 2 LIGHTSPEEDは、プロゲーマーと共同開発した「ロジクールG PRO」シリーズのワイヤレスモデル。



両利きに対応する左右対称型をはじめ、およそ80gの軽量、精確なトラッキングを実現したという「HERO2」センサー、有線レベルの超低遅延がウリのLIGHTSPEEDワイヤレス接続、95時間のバッテリー持続時間などが特徴だ。

通常価格は1万5620円だが、セール期間中は1万1970円（23％オフ）で販売中（11月26日現在）。カスタマーレビューを見るとセンサーの反応速度や精度、軽量などを評価する声が多い。

軽くて使いやすいワイヤレスゲーミングマウスを探している人は、Logicool G PRO 2 LIGHTSPEEDの購入を検討してみてはどうだろうか？