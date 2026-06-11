コナミデジタルエンタテインメントは6月11日、シリーズ最新作「パワフルプロ野球2026-2027」（パワプロ2026）をNintendo Switch／PlayStation 4向けに発売した。

本作は人気育成モード「サクセス」30周年ということで、30年分の歴代サクセスの世界を巡る「パラレルオールスターズ」、実在の侍ジャパンたちと世界一を目指す「2026 World Baseball Classic サクセス」などのシナリオが新登場する。

もちろん、高校野球の監督となって甲子園優勝を目指す「栄冠ナイン」や、プロ野球選手として入団から引退までを描く「マイライフ」もアップデート。マイライフには過去最大、なんと24名の彼女候補が登場する。

大谷翔平選手も実際に登場。ホームランを打ちやすくなる特殊能力持ちで、投手としても164km/hの剛速球＆スイーパーを習得。天下の二刀流は伊達じゃない！

【ゲーム情報】

タイトル：パワフルプロ野球2026-2027

ジャンル：野球・育成

販売：KONAMI

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4

発売日：発売中（2026年6月11日）

価格：

通常版：8470円（パッケージ版／ダウンロード版）

パワフルエディション：1万670円（ダウンロード版）

※PS4はダウンロード版のみ。

プレイ人数：1～4人

CERO：A（全年齢対象）

一般社団法人日本野球機構承認

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