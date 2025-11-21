【最大25％オフ】ソニー純正PS5コントローラーが安い。去年のセールで買った私が通ります Amazonブラックフライデー
2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、ソニー純正品のPlayStation 5向け「DualSense ワイヤレスコントローラー」がお買い得だったので紹介していこう。
去年のセールで買った私が通りますよっと
現在Amazonでは「DualSense ワイヤレスコントローラー」を最大25％オフで提供中。通常1万1480円する製品が8617円になるなど、お買い得感の強いセールとなっている。
カラーバリエーションも16種類と豊富で、なかにはPS5用ソフト「アストロボット」のキャラクターを模した特別なコントローラーも対象に。ぜひ購入を検討してみてはいかがだろうか。
なお、筆者は昨年のブラックフライデーセールで「うっかり」2台目のコントローラーを購入。現在も有効に活用させてもらっている。2台持ちのメリットなどは当時書いたこちらの記事を参照してもらいたい。
|【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック (CFI-ZCT1J01)
|【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー クロマ インディゴ（CFI-ZCT1J11）
|【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション(CFI-ZCT1JZ7)
|【純正品】DualSense® ワイヤレスコントローラー "アストロボット" ジョイフル リミテッドエディション(CFI-ZCT1JZC)
