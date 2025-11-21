PCゲームやるならすぐ買っちゃえ！ TURTLE BEACHのラピッドトリガー搭載テンキーレスが1万2800円！ Amazonブラックフライデー
2025年11月21日から、「Amazonブラックフライデー先行セール」が開催中だ。
ここでは、ゲーミングデバイスメーカー「TURTLE BEACH」のラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード「Turtle Beach Vulcan II TKL Pro」を紹介しよう。
ラピットトリガー搭載のテンキーレスキーボード
Turtle Beach Vulcan II TKL Proは、アナログホールエフェクト磁気スイッチやラピットトリガーなどが特徴のテンキーレスキーボード。カラバリはブラック・ホワイトの2色が選べる。通常価格は2万1636円のところ、セール期間中は1万2800円（41％オフ）で購入可能だ（11月21日現在）。
ラピットトリガーは、『VALORANT』など、ストッピングが求められるFPSに有効な機能だ。また、テンキーレスは省スペース化を考えている人にもオススメできる。そんな本モデルが1万円台で購入できるわけだから、気になる人はセール期間中に購入しておくのが吉。
|Image from Amazon.co.jp
|TURTLE BEACH ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード Vulcan II TKL Pro リアクタップ(SOCDクリーナー/ラピトリ同時可) 可変アクチュエーション 日本語配列 有線 ホワイト/白 ホールエフェクト アナログ テンキーレス RGB Windows【メーカー保証2年】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
