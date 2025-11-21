Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

PCゲームやるならすぐ買っちゃえ！ TURTLE BEACHのラピッドトリガー搭載テンキーレスが1万2800円！ Amazonブラックフライデー

文●いちえもん　編集●ASCII

　2025年11月21日から、「Amazonブラックフライデー先行セール」が開催中だ。

　ここでは、ゲーミングデバイスメーカー「TURTLE BEACH」のラピッドトリガー搭載ゲーミングキーボード「Turtle Beach Vulcan II TKL Pro」を紹介しよう。

ラピットトリガー搭載のテンキーレスキーボード

　Turtle Beach Vulcan II TKL Proは、アナログホールエフェクト磁気スイッチやラピットトリガーなどが特徴のテンキーレスキーボード。カラバリはブラック・ホワイトの2色が選べる。通常価格は2万1636円のところ、セール期間中は1万2800円（41％オフ）で購入可能だ（11月21日現在）。

　ラピットトリガーは、『VALORANT』など、ストッピングが求められるFPSに有効な機能だ。また、テンキーレスは省スペース化を考えている人にもオススメできる。そんな本モデルが1万円台で購入できるわけだから、気になる人はセール期間中に購入しておくのが吉。

TURTLE BEACH ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード Vulcan II TKL Pro リアクタップ(SOCDクリーナー/ラピトリ同時可) 可変アクチュエーション 日本語配列 有線 ホワイト/白 ホールエフェクト アナログ テンキーレス RGB Windows【メーカー保証2年】
     

