アナウンスメントトレーラー＆公式サイト＆公式X（Twitter）を公開！
ガンダム完全新作アクション『GUNDAM ROGUE ORBIT』がPS5／XSX|S／Steamで2027年に発売決定！
バンダイナムコエンターテインメントは6月6日、ガンダムの新たな世界へ踏み出す、完全新作アクションゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT』（ガンダム ローグ オービット）を、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売すると発表。発売時期は、2027年予定だ。
本作は、ハイスピードかつ自在な高機動バトルを体験できるアクションゲーム。プレイヤーはガンダムヘリックスのパイロット「レクス」となり、相棒のハロ「ヴィー」とともに、未知の敵がもたらす脅威へと立ち向かう。フォトリアルな表現で精緻に描かれる広大な宇宙を舞台に、人類の未来を左右する壮大な物語が描かれる。
発売決定にともない、アナウンスメントトレーラーと公式サイト、公式Xを公開。公式Xでは発売決定記念キャンペーンも実施中なので、お見逃しなく。
▼公式サイト
https://ghelix.ggame.jp
▼公式X
https://x.com/G_ROGUEORBIT_JP
▼アナウンスメントトレーラー」
https://www.youtube.com/watch?v=wBpQXgrZqr4
■キャラクター
●「レクス（RE-X）」
●「ソフィア（Sofia）」
■ゲーム内スクリーンショット
■『GUNDAM ROGUE ORBIT』の発売決定を記念して公式Xにてキャンペーンを開催中！
『GUNDAM ROGUE ORBIT』発売決定を記念し、GUNDAM ROGUE ORBIT公式X（＠G_ROGUEORBIT_JP）にてフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。参加した人の中から抽選で10名に、Amazonギフトカード1万円分をプレゼント。キャンペーン期間は、2026年6月14日23時59分（予定）まで。
【『GUNDAM ROGUE ORBIT』発売決定記念キャンペーン】
応募方法：
① GUNDAM ROGUE ORBIT公式X（＠G_ROGUEORBIT_JP）をフォロー
②該当のキャンペーン投稿をリポスト
キャンペーン期間：～2026年6月14日23時59分（予定）
賞品：Amazonギフトカード1万円分……10名
公式X：https://x.com/G_ROGUEORBIT_JP
詳細ページ：https://ghelix.ggame.jp/special/camp_release_announced.html
【ゲーム情報】
タイトル：GUNDAM ROGUE ORBIT
ジャンル：アクションゲーム
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2027年予定
価格：未定
CERO：審査予定
©SUNRISE
※画面は開発中のものです。
©2026 Sony Interactive Entertainment Inc.
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