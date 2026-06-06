バンダイナムコエンターテインメントは6月6日、ガンダムの新たな世界へ踏み出す、完全新作アクションゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT』（ガンダム ローグ オービット）を、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売すると発表。発売時期は、2027年予定だ。

本作は、ハイスピードかつ自在な高機動バトルを体験できるアクションゲーム。プレイヤーはガンダムヘリックスのパイロット「レクス」となり、相棒のハロ「ヴィー」とともに、未知の敵がもたらす脅威へと立ち向かう。フォトリアルな表現で精緻に描かれる広大な宇宙を舞台に、人類の未来を左右する壮大な物語が描かれる。

発売決定にともない、アナウンスメントトレーラーと公式サイト、公式Xを公開。公式Xでは発売決定記念キャンペーンも実施中なので、お見逃しなく。

▼公式サイト

https://ghelix.ggame.jp

▼公式X

https://x.com/G_ROGUEORBIT_JP

▼アナウンスメントトレーラー」

https://www.youtube.com/watch?v=wBpQXgrZqr4

■キャラクター

●「レクス（RE-X）」

●「ソフィア（Sofia）」

■ゲーム内スクリーンショット

■『GUNDAM ROGUE ORBIT』の発売決定を記念して公式Xにてキャンペーンを開催中！

『GUNDAM ROGUE ORBIT』発売決定を記念し、GUNDAM ROGUE ORBIT公式X（＠G_ROGUEORBIT_JP）にてフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。参加した人の中から抽選で10名に、Amazonギフトカード1万円分をプレゼント。キャンペーン期間は、2026年6月14日23時59分（予定）まで。

【『GUNDAM ROGUE ORBIT』発売決定記念キャンペーン】

応募方法：

① GUNDAM ROGUE ORBIT公式X（＠G_ROGUEORBIT_JP）をフォロー

②該当のキャンペーン投稿をリポスト

キャンペーン期間：～2026年6月14日23時59分（予定）

賞品：Amazonギフトカード1万円分……10名

公式X：https://x.com/G_ROGUEORBIT_JP

詳細ページ：https://ghelix.ggame.jp/special/camp_release_announced.html

【ゲーム情報】

タイトル：GUNDAM ROGUE ORBIT

ジャンル：アクションゲーム

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年予定

価格：未定

CERO：審査予定

©SUNRISE

※画面は開発中のものです。

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