Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

【Amazonランキング1位】ロジクール G PRO Xシリーズのゲーミングヘッドセットが32％オフ！ Amazonブラックフライデー

文●いちえもん　編集●ASCII

　「Amazonブラックフライデー」にて、ロジクールG PRO Xのゲーミングヘッドセット「G-PHS-003d」（1年保証）がセール対象になっている。

立体音響に対応する、高級感あふれるゲーミングヘッドセット

　G-PHS-003dは、プロゲーマーと共同開発した「PRO X」シリーズの有線ゲーミングヘッドセット。Dolby 7.1chサラウンドの対応に加え、クリアな音声を届けられる「Blue VO!CE」マイク、低反発パッド、PRO-G 50mmドライバーなどが特徴となっている。

　通常価格は1万4646円だが、セール期間中は9980円（32％オフ）で購入可能だ（11月27日時点）。Amazon.co.jpの「PS4用ヘッドセットの売れ筋ランキング」で第1位になっている売れ筋商品でもある。

　G-PHS-003dのカスタマーレビューを見ると、FPS系のゲームでヘッドセットに求められる部分、「ゲーム中の効果音が聞き取りやすい音質」を評価する声が多い。1万円を切る価格でPRO Xシリーズのゲーミングヘッドセットが買えるチャンスだ。

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット G-PHS-003d ゲーミング ヘッドセット Dolby 7.1ch サラウンドサウンド 3.5mm 有線 マイク付き Blue VO!CE搭載 軽量 ヘッドホン ヘッドフォン PS5 PS4 PC Switch 2 ブラック 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
     

