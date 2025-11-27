【Amazonランキング1位】ロジクール G PRO Xシリーズのゲーミングヘッドセットが32％オフ！ Amazonブラックフライデー
「Amazonブラックフライデー」にて、ロジクールG PRO Xのゲーミングヘッドセット「G-PHS-003d」（1年保証）がセール対象になっている。
立体音響に対応する、高級感あふれるゲーミングヘッドセット
G-PHS-003dは、プロゲーマーと共同開発した「PRO X」シリーズの有線ゲーミングヘッドセット。Dolby 7.1chサラウンドの対応に加え、クリアな音声を届けられる「Blue VO!CE」マイク、低反発パッド、PRO-G 50mmドライバーなどが特徴となっている。
通常価格は1万4646円だが、セール期間中は9980円（32％オフ）で購入可能だ（11月27日時点）。Amazon.co.jpの「PS4用ヘッドセットの売れ筋ランキング」で第1位になっている売れ筋商品でもある。
G-PHS-003dのカスタマーレビューを見ると、FPS系のゲームでヘッドセットに求められる部分、「ゲーム中の効果音が聞き取りやすい音質」を評価する声が多い。1万円を切る価格でPRO Xシリーズのゲーミングヘッドセットが買えるチャンスだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット G-PHS-003d ゲーミング ヘッドセット Dolby 7.1ch サラウンドサウンド 3.5mm 有線 マイク付き Blue VO!CE搭載 軽量 ヘッドホン ヘッドフォン PS5 PS4 PC Switch 2 ブラック 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この特集の記事
PC【今からでも買える】Surfaceがセール価格！ Amazonブラックフライデーで買い
トピックス【57％オフ】Ankerのロボット掃除機が衝撃の安さ！「みんな買うべき」と評判も◎ Amazonブラックフライデー
PC今お手頃にWi-Fiルーターを買うなら、「Wi-Fi 7」より「6GHz」に注目!? ブラックフライデーでチェック
Apple激安価格でまだ買えるブラックフライデーのMacBook Air 学生さんにもオススメ！
トピックスボイスレコーダーはAI文字起こし対応モデルがビジネスパーソンの必携品 ブラックフライデーで買うべし！
AVまだまだBDディスク焼きまくりたい人に！ 50GBのBD-R DLをまとめ買いのススメ
ゲーム【32％オフ】レバーレスアケコンが1万円切り! レバーレス入門ならAmazonブラックフライデーで「Haute42 T16 PRO」買おう
トピックス【30％オフ】U-NEXTが安くなるコード発見！ Amazonブラックフライデー
ゲーム配信者向けのチートデバイス「Stream Deck」がお買い得！ Amazonブラックフライデー
グルメ【30％オフ】ヤマモリのタイカレーセットが最安値！Amazonブラックフライデーでオススメのまとめ買い保存食
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
ゲーム【2万円切り】270Hzで勝利を掴もう！ ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが安い！ Amazonブラックフライデー
トピックスRTX 5070（12GB）グラボが5000円引き！Amazonブラックフライデー
ゲーム【Amazonで高評価】SteelSeriesワイヤレスゲーミングヘッドセットが33％オフ！ Amazonブラックフライデー
ゲームPSチケットが1100円分お得、これは貯金です。Amazonブラックフライデー
トピックス【Switch 2動作確認済み】microSD Expressが安い！Amazonブラックフライデー
ゲーム【急げ】ソニー「PS5 Pro」1万5000円引き！Amazonブラックフライデー
ゲーム【めっちゃ安い】ロジクールの“ベストセラー”ゲーミングキーボードが1万5194円→9980円！ キーボードで迷ったらとりこれでいいっしょ
ゲーム【原神コラボ】「神里綾華」のデザインが目印のロジクールG無線ゲーミングマウスがセールに！ Amazonブラックフライデー