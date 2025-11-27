「Amazonブラックフライデー」にて、ロジクールG PRO Xのゲーミングヘッドセット「G-PHS-003d」（1年保証）がセール対象になっている。

立体音響に対応する、高級感あふれるゲーミングヘッドセット

G-PHS-003dは、プロゲーマーと共同開発した「PRO X」シリーズの有線ゲーミングヘッドセット。Dolby 7.1chサラウンドの対応に加え、クリアな音声を届けられる「Blue VO!CE」マイク、低反発パッド、PRO-G 50mmドライバーなどが特徴となっている。

通常価格は1万4646円だが、セール期間中は9980円（32％オフ）で購入可能だ（11月27日時点）。Amazon.co.jpの「PS4用ヘッドセットの売れ筋ランキング」で第1位になっている売れ筋商品でもある。

G-PHS-003dのカスタマーレビューを見ると、FPS系のゲームでヘッドセットに求められる部分、「ゲーム中の効果音が聞き取りやすい音質」を評価する声が多い。1万円を切る価格でPRO Xシリーズのゲーミングヘッドセットが買えるチャンスだ。