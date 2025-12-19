PlayStation関連製品がお買い得！ Amazon年末年始セール、オススメはこれ
Amazon.co.jpにて、PlayStation関連の製品がお買い得になる「年末年始セール」を開催中。期間は2025年12月19日～2026年1月4日23時59分まで。
今回のセールではPS5本体＋人気タイトルのセットや、DualSense ワイヤレスコントローラー、PlayStation Portal リモートプレーヤーなどが安いので紹介していこう。
・Amazon.co.jp「年末年始セール」会場はこちら
https://www.amazon.co.jp/gp/browse.html?node=214332420051
ゴグマジオス追加で盛り上がってる「モンハン」最新作セットが安い！
日本語専用モデルのPS5本体と人気ゲームタイトルのダウンロード版がセットになったもの。「モンスターハンターワイルズ」とのセットは5万7000円で、ソフトが2000円相当になるなど、非常にお買い得だ。
|Image from Amazon.co.jp
|PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 + モンスターハンターワイルズ(ダウンロード版) セット
ダウンロード版より安いかも!?
「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH (デス・ストランディング ２： オン・ザ・ビーチ)」が5761円（36％オフ）でお買い得。少し前まで実施していたPS Storeのダウンロード版は25％オフだったので、パッケージ版を読み込めるディスクドライブ付きPS5を持っているならこちらがオススメだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【PS5】DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH (デス・ストランディング ２： オン・ザ・ビーチ)
2台目のコントローラーはセールで手に入れよう
PS5の「DualSense ワイヤレスコントローラー」は定価が1万円以上するので、セール時に購入するのがオススメ。カラーリングによるが、今なら最大24％オフの9000円前後で買える。
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー コバルト ブルー(CFI-ZCT1J09)
寝ころびながらPS5ゲームが遊べる！
アップデートによって使い勝手が向上している「PlayStation Portal リモートプレーヤー」が3万1980円（9％オフ）に。姿勢を問わず遊べると好評の製品なので、この機会に購入を検討してみては。
「PS Plus プレミアム」加入者なら、クラウドストリーミングでPS5本体がなくてもゲームをプレイ可能。対象のゲームは2500本以上におよぶという。
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】PlayStation Portal リモートプレーヤー(CFIJ-18000)
※アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
