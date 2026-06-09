任天堂は6月9日、公式YouTubeチャンネルにて「Nintendo Direct 2026.6.9」（ニンテンドーダイレクト）を配信した。

まず任天堂の新作としては、「ゼルダの伝説 時のオカリナ」のリメイクが発表。番組の最後に告知され、大きな反響を呼んだ。

そのほかの新規タイトルとしては「ゼノブレイド ジェネシス」や「Nintendo Switch スポーツ リゾート」、「カリアのアトリエ」「ファイナルファンタジー レゾナンス」「テイルズ オブ エターニア リマスター」などが初公開。

続報としては「ファイアーエムブレム 万紫千紅」が9月17日に、「ドラゴンクエストモンスターズ4」が12月3日にそれぞれ発売日決定。発表から音沙汰のなかったフロム・ソフトウェアの「The Duskbloods（ダスクブラッド）」に動きがあったことも話題となった。

そして、番組の最後のほうで公開された「キングダムハーツIV」の映像も注目の的に。「Nintendo Switch 2でも同時に発売する」と宣言し、PS5など他機種の後続扱いにはならないと発表した。

以下に発表されたタイトルを箇条書き（タイトル、発売日、対応ハード）でまとめたので、参考にしてほしい。

※並びは番組の発表順

●リズム天国 ミラクルスターズ（7月2日）【Switch】

●鬼武者 Way of the Sword（9月25日）【Switch 2】

●ONE PIECE 海のごちそうレストラン（10月22日）【Switch 2／Switch】

●信長の野望･飛翔（今冬）【Switch 2／Switch】

●Lies of P：コンプリート エディション（8月6日）【Switch 2】

●オービタルズ（9月3日）【Switch 2】

●Star Fox（6月25日）【Switch 2】体験版配信

●朧村正怪奇譚（2027年初頭）【Switch 2／Switch】

●ぽこ あ ポケモン 無料アップデート（8月）

●ぽこ あ ポケモン エキスパンション・パス（ダイレクト終了後）【Switch 2】

●ファイアーエムブレム 万紫千紅（9月17日）【Switch 2】

●ニンジャラ２ 未知なる惑星（2027年春）【Switch 2】

●Nintendo Switch Online DKチャレンジ（6月10日～9月1日）【Switch 2】

●ドンキーコング バナンザ DKアイランド＆エメラルドラッシュ スーパーマリオ コラボイベント（ダイレクト終了後～6月30日）【Switch 2】

●呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON（2026年配信）【Switch 2】

●サンリオ パーティランド（10月29日）【Switch 2／Switch】

●テイルズ オブ エターニア リマスター（10月15日）【Switch 2／Switch】

●ダービースタリオン２（9月24日）【Switch 2】

●カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～（2027年初頭）【Switch 2】

●ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ Nintendo Switch 2 Edition（ダイレクト終了後）【Switch 2】

●ゼノブレイド ディフィニティブエディション Nintendo Switch 2 Edition（ダイレクト終了後）【Switch 2】

●ゼノブレイド2 Nintendo Switch 2 Edition（7月30日）【Switch 2】

●ゼノブレイド3 Nintendo Switch 2 Edition（12月3日）【Switch 2】

●ゼノブレイド ジェネシス（2027年）【Switch 2】

●Nintendo Switch Sports Resort（10月22日）【Switch 2】

●Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen（10月9日）【Switch 2】

●Stellar Blade（2026年）【Switch 2】

●地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2（10月8日）【Switch 2】

●地球防衛軍６ for Nintendo Switch 2（今冬）【Switch 2】

●東方紅魔郷：New Classic ～ the Embodiment of Scarlet Devil.（9月10日）【Switch 2／Switch】

●ファイナルファンタジー レゾナンス（10月22日）【Switch 2／Switch】

●冒険家エリオットの千年物語（6月18日）【Switch 2】

●Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition（6月23日）【Switch 2】

●GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok（7月9日）【Switch 2】

●デジモンストーリー タイムストレンジャー（7月9日）【Switch 2／Switch】

●カルドセプト ビギンズ（7月16日）【Switch 2／Switch】

●亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（7月16日）【Switch 2／Switch】

●Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition（7月16日）【Switch 2】

●Ratatan（7月16日）【Switch 2】

●たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！（6月10日無料アップデート）【Switch 2／Switch】

●ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ（12/3）【Switch 2／Switch】

●The Duskbloods（2026年夏ネットワークテスト）【Switch 2】

●スプラトゥーン レイダース（7/23）※ダイレクト6月30日配信【Switch 2】

●DELTARUNE（6月25日無料アップデート）【Switch 2／Switch】

●メタファー：リファンタジオ（11月12日）【Switch 2】

●Minecraft（2026年）【Switch 2】

●Denshattack!（7月16日）【Switch 2】

●テニスの王子様 も～っと 学園祭の王子様♡-40 and more…（7月30日）【Switch 2／Switch】

●テニスの王子様 ぎゅ～っと！ ドキドキサバイバル Tie break ♡ game（7月30日）【Switch 2／Switch】

●ほの暮しの庭（7月30日）【Switch 2／Switch】

●STEINS;GATE RE:BOOT（8月20日）【Switch 2／Switch】

●ブリガンダイン アビス（8月27日）【Switch 2】

●METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2（8月27日）【Switch 2／Switch】

●ファイナルファンタジーXIV（8月）【Switch 2】

●アナザーエデン ビギンズ（9月17日）【Switch 2／Switch】

●空の軌跡 the 2nd（9月17日）【Switch 2／Switch】

●KINGDOM HEARTS Collection ［I～III］（10月8日）【Switch 2】

●KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-（10月8日）【Switch 2／Switch】

●KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue（10月8日）【Switch 2】

●KINGDOM HEARTS III + Re Mind（10月8日）【Switch 2】

●KINGDOM HEARTS IV（未定）【Switch 2】

●ゼルダの伝説 時のオカリナ（2026年）【Switch 2】

各タイトルの詳細は、のちに公開するニュース記事などを参照してもらいたい。

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