【めっちゃ安い】ロジクールの“ベストセラー”ゲーミングキーボードが1万5194円→9980円！ キーボードで迷ったらとりこれでいいっしょ
「Amazonブラックフライデー」にて、ロジクール G PROシリーズのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd（リニア1年保証）」がセール対象になっている。
プロ仕様の有線＋テンキーレスキーボードが1万円切り
G-PKB-002LNdは、プロ仕様のチューニングが施された有線ゲーミングキーボード。着脱式のケーブルをはじめ、コンパクトなテンキーレスデザイン、応答速度・耐久性に優れたGXメカニカルスイッチなどが特徴となっている。
通常価格は1万5194円だが、セール期間中は9980円（34％オフ）で購入可能だ（11月27日執筆時点）。Amazon.co.jpの「ゲーミングキーボードの売れ筋ランキング」で1位になっている人気商品でもある。
G-PKB-002LNdのカスタマーレビューを見ると、爽快な打鍵感や高級感のあるデザイン、申し分のない反応速度などを評価するユーザーが多い印象だ。新しいゲーミングキーボードを探している人は、「Amazonブラックフライデー」の期間中にG-PKB-002LNdを購入してみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd テンキーレス リニア 赤軸 静かなタイピング GXスイッチ 有線 ゲーミング メカニカルキーボード 日本語配列 LIGHTSYNC RGB 充電 着脱式ケーブル 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この特集の記事
PC【今からでも買える】Surfaceがセール価格！ Amazonブラックフライデーで買い
トピックス【57％オフ】Ankerのロボット掃除機が衝撃の安さ！「みんな買うべき」と評判も◎ Amazonブラックフライデー
PC今お手頃にWi-Fiルーターを買うなら、「Wi-Fi 7」より「6GHz」に注目!? ブラックフライデーでチェック
Apple激安価格でまだ買えるブラックフライデーのMacBook Air 学生さんにもオススメ！
トピックスボイスレコーダーはAI文字起こし対応モデルがビジネスパーソンの必携品 ブラックフライデーで買うべし！
AVまだまだBDディスク焼きまくりたい人に！ 50GBのBD-R DLをまとめ買いのススメ
ゲーム【32％オフ】レバーレスアケコンが1万円切り! レバーレス入門ならAmazonブラックフライデーで「Haute42 T16 PRO」買おう
トピックス【30％オフ】U-NEXTが安くなるコード発見！ Amazonブラックフライデー
ゲーム配信者向けのチートデバイス「Stream Deck」がお買い得！ Amazonブラックフライデー
グルメ【30％オフ】ヤマモリのタイカレーセットが最安値！Amazonブラックフライデーでオススメのまとめ買い保存食
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
ゲーム【2万円切り】270Hzで勝利を掴もう！ ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが安い！ Amazonブラックフライデー
トピックスRTX 5070（12GB）グラボが5000円引き！Amazonブラックフライデー
ゲーム【Amazonで高評価】SteelSeriesワイヤレスゲーミングヘッドセットが33％オフ！ Amazonブラックフライデー
ゲームPSチケットが1100円分お得、これは貯金です。Amazonブラックフライデー
トピックス【Switch 2動作確認済み】microSD Expressが安い！Amazonブラックフライデー
ゲーム【急げ】ソニー「PS5 Pro」1万5000円引き！Amazonブラックフライデー
ゲーム【Amazonランキング1位】ロジクール G PRO Xシリーズのゲーミングヘッドセットが32％オフ！ Amazonブラックフライデー
ゲーム【原神コラボ】「神里綾華」のデザインが目印のロジクールG無線ゲーミングマウスがセールに！ Amazonブラックフライデー