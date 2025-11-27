Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

【めっちゃ安い】ロジクールの“ベストセラー”ゲーミングキーボードが1万5194円→9980円！ キーボードで迷ったらとりこれでいいっしょ

文●いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　「Amazonブラックフライデー」にて、ロジクール G PROシリーズのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd（リニア1年保証）」がセール対象になっている。

プロ仕様の有線＋テンキーレスキーボードが1万円切り

　G-PKB-002LNdは、プロ仕様のチューニングが施された有線ゲーミングキーボード。着脱式のケーブルをはじめ、コンパクトなテンキーレスデザイン、応答速度・耐久性に優れたGXメカニカルスイッチなどが特徴となっている。

　通常価格は1万5194円だが、セール期間中は9980円（34％オフ）で購入可能だ（11月27日執筆時点）。Amazon.co.jpの「ゲーミングキーボードの売れ筋ランキング」で1位になっている人気商品でもある。

　G-PKB-002LNdのカスタマーレビューを見ると、爽快な打鍵感や高級感のあるデザイン、申し分のない反応速度などを評価するユーザーが多い印象だ。新しいゲーミングキーボードを探している人は、「Amazonブラックフライデー」の期間中にG-PKB-002LNdを購入してみてはいかがだろうか。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd テンキーレス リニア 赤軸 静かなタイピング GXスイッチ 有線 ゲーミング メカニカルキーボード 日本語配列 LIGHTSYNC RGB 充電 着脱式ケーブル 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
     

■関連サイト

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります