「Amazonブラックフライデー」にて、ロジクール G PROシリーズのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd（リニア1年保証）」がセール対象になっている。

プロ仕様の有線＋テンキーレスキーボードが1万円切り

G-PKB-002LNdは、プロ仕様のチューニングが施された有線ゲーミングキーボード。着脱式のケーブルをはじめ、コンパクトなテンキーレスデザイン、応答速度・耐久性に優れたGXメカニカルスイッチなどが特徴となっている。

通常価格は1万5194円だが、セール期間中は9980円（34％オフ）で購入可能だ（11月27日執筆時点）。Amazon.co.jpの「ゲーミングキーボードの売れ筋ランキング」で1位になっている人気商品でもある。

G-PKB-002LNdのカスタマーレビューを見ると、爽快な打鍵感や高級感のあるデザイン、申し分のない反応速度などを評価するユーザーが多い印象だ。新しいゲーミングキーボードを探している人は、「Amazonブラックフライデー」の期間中にG-PKB-002LNdを購入してみてはいかがだろうか。