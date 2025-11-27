【原神コラボ】「神里綾華」のデザインが目印のロジクールG無線ゲーミングマウスがセールに！ Amazonブラックフライデー
「Amazonブラックフライデー」にて、ロジクールGと『原神』がコラボしたワイヤレスゲーミングマウス「神里綾華特別モデル（G309 LIGHTSPEED G309WL-GE-AYA）」がセール対象になっている。
『原神』に登場する神里綾華のデザインが入った特別モデル
神里綾華特別モデルは、オープンワールドRPG『原神』とロジクールGがコラボしたワイヤレスゲーミングマウス。
神里綾華を象徴するホワイトカラーをはじめ、約300時間以上の連続使用時間（単三電池1本）、触感と反応速度にこだわったハイブリッドスイッチ「LIGHTFORCE」、体感遅延ゼロのワイヤレス接続、精確な操作が可能なHERO 25Kセンサー、約68gの軽量などが特徴だ。
神里綾華特別モデルの通常価格は9000円だが、セール期間中は6980円（22％オフ）で購入可能だ（11月27日執筆時点）。軽量のワイヤレスゲーミングマウスが欲しい人はもちろん、『原神』ファンの人は神里綾華特別モデルの購入を検討してみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Logicool G 原神 神里綾華 特別モデル ゲーミングマウス G309 LIGHTSPEED ワイヤレス マウス G309WL-GE-AYA 軽量 LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ HERO 25K センサー 6個プログラムボタン 300時間以上連続使用可能 Bluetooth POWERPLAY ワイヤレス充電 ホワイト ゲーミング PC Windows Mac 国内正規品
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
