【原神コラボ】「神里綾華」のデザインが目印のロジクールG無線ゲーミングマウスがセールに！ Amazonブラックフライデー

　「Amazonブラックフライデー」にて、ロジクールGと『原神』がコラボしたワイヤレスゲーミングマウス「神里綾華特別モデル（G309 LIGHTSPEED G309WL-GE-AYA）」がセール対象になっている。

『原神』に登場する神里綾華のデザインが入った特別モデル

　神里綾華特別モデルは、オープンワールドRPG『原神』とロジクールGがコラボしたワイヤレスゲーミングマウス。

　神里綾華を象徴するホワイトカラーをはじめ、約300時間以上の連続使用時間（単三電池1本）、触感と反応速度にこだわったハイブリッドスイッチ「LIGHTFORCE」、体感遅延ゼロのワイヤレス接続、精確な操作が可能なHERO 25Kセンサー、約68gの軽量などが特徴だ。

　神里綾華特別モデルの通常価格は9000円だが、セール期間中は6980円（22％オフ）で購入可能だ（11月27日執筆時点）。軽量のワイヤレスゲーミングマウスが欲しい人はもちろん、『原神』ファンの人は神里綾華特別モデルの購入を検討してみてほしい。

