スクウェア・エニックスは6月9日、MMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」のバージョン8.0アップデートより、自分以外の冒険者が表示されない「『ソロ活』サーバー」が登場すると発表した。

これにより、「他の人に気兼ねなく配信したい人」や、「オンラインはハードルが高い」と感じて手を出せなかった人も、実質オフラインのような感覚で気軽に本作を遊べるようになる。

仕組みとしては「他の冒険者が表示されない」というもので、見えていないだけで存在はする模様。周囲からの白チャットも聞こえなくなり、純粋に冒険を楽しめる。もちろん、他のサーバーへ移動すればこれまで通り表示される。

制約としては「フレンドとパーティを組めない」「輝晶獣は出現しない」「モンスターのドロップが制限される」といったものがある。フィールド狩りが快適になる反面、ドロップ金策は経済バランス的に封じられた模様だ。

高い経験値を持つけれどシンボルが少ないモンスターを、プレイヤー同士で取り合って「ギスギス」する問題もこれで解決。長年「ドラクエX」が抱えていた問題の一つに、答えが示された形だ。

最新バージョンの追加パッケージ「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」は、6月25日発売。オールインワンパッケージも販売されるので、ぜひこの機会に新規・復帰でプレイしてみてはいかがだろうか。

そのほか、バージョン8の最新情報は6月9日放送の番組「超ドラゴンクエストXTV #59」のアーカイブをチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン（バージョン8追加パッケージ）

ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

販売・運営：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch

発売日：2026年6月25日

価格：4950円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-8

ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

販売・運営：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch

発売日：2026年6月25日

価格：5940円

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。

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※Nintendo Switch版パッケージは、ゲームカードではなくダウンロード番号でのご提供となります。

※PlayStation 4版は、PlayStation 4 Pro、PlayStation 5でもプレイ可能となります。

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