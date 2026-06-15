バンダイナムコエンターテインメントは6月13日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でストアセールスランキング1位達成したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。

先日よりストーリーイベント「機動戦士ガンダムSEED C.E.73 -STARGAZER-」が開催。ピックアップガシャにURユニット「インフィニットジャスティスガンダム(EX)」「ストライクノワールガンダム(EX)」などが実装され、大いに盛り上がっている状況だ。

ユーザーからは「ありがとうございます！」「海外でもスターゲイザーやインフィニットジャスティスが人気ということがわかる結果でした」「ネオ香港サンクス」「我々は海外一部地域に生かされている」「ダイヤ3000個マジありがてぇ…！」など、喜びと感謝の声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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