【ニンダイ】本編後に実機映像でゲーム紹介する「Nintendo Treehouse: Live」も放送 なんと“95分”
任天堂の公式情報番組「Nintendo Direct 2026.6.9」（ニンダイ）が、2026年6月9日23時より放送する。その直後、米任天堂のスタッフによる実機プレイ番組「Nintendo Treehouse: Live」も放送されることがわかった。時間はなんと“95分”だという。
「Treehouse: Live」では、本編で紹介されたタイトルのゲームプレイ映像が配信される。以前は「ぽこ あ ポケモン」や「ドンキーコング バナンザ」などを先行プレイしていた。
今回の配信は本編50分＋ツリーハウス95分と大ボリュームなので、たっぷりと実機プレイをおがめそうだ。寝不足になりすぎない範囲で視聴してみては。
Join us on June 9 at 7am PT for a #NintendoDirect followed by Nintendo Treehouse: Live!— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 8, 2026
The Nintendo Direct will be roughly 50 minutes and Nintendo Treehouse: Live will be 95 minutes.
Watch here: https://t.co/Zp54IsS30qpic.twitter.com/bbMTwzu4YK
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