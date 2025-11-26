【32％オフ】レバーレスアケコンが1万円切り! レバーレス入門ならAmazonブラックフライデーで「Haute42 T16 PRO」買おう
「Amazonブラックフライデー」にて、レバーレスアーケードコントローラー「Haute42 T16 PRO（ブラック）」がセール対象になっている。
入門におすすめのレバーレスアケコン
Haute42 T16 PROは、PCやNntendo Switch、PlayStation、PC、Xboxのプラットフォームに対応するレバーレスアーケードコントローラー。広めの天板に加え、静音＆押し心地重視のボタン、RGBライティングなどが特徴となっている。
参考価格は1万3999円だが、セール期間中は9498円（32％オフ）で購入可能だ（11月26日現在）。流行のレバーレスアーケードコントローラーを1万円未満で購入できるチャンス。これから格ゲーを始めたい人や、レバーレスアーケードコントローラーを手頃な価格で購入したい人はHaute42 T16 PROを要チェックだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Haute42 アケコン レバーレス レバーレスコントローラー T16 PROブラック ボタン静音強め 押し心地絶秒 スリムで天板広め EVO 大会 膝置き可 無遅延 格闘ゲーム向け For PC Switch2 Switch PS4 PS3等に対応 レバーレス コントローラー TYPE-C RGB LED ホットスワップ 向け アーケートコントローラー アーケードスティック 連射機能
