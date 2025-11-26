Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

【32％オフ】レバーレスアケコンが1万円切り!　レバーレス入門ならAmazonブラックフライデーで「Haute42 T16 PRO」買おう

文●いちえもん　編集●ASCII

　「Amazonブラックフライデー」にて、レバーレスアーケードコントローラー「Haute42 T16 PRO（ブラック）」がセール対象になっている。

入門におすすめのレバーレスアケコン

　Haute42 T16 PROは、PCやNntendo Switch、PlayStation、PC、Xboxのプラットフォームに対応するレバーレスアーケードコントローラー。広めの天板に加え、静音＆押し心地重視のボタン、RGBライティングなどが特徴となっている。

　参考価格は1万3999円だが、セール期間中は9498円（32％オフ）で購入可能だ（11月26日現在）。流行のレバーレスアーケードコントローラーを1万円未満で購入できるチャンス。これから格ゲーを始めたい人や、レバーレスアーケードコントローラーを手頃な価格で購入したい人はHaute42 T16 PROを要チェックだ。

