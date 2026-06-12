「Nintendo Switch 2」がAmazonで購入可能に！ 今なら「Switch Online利用券（個人12か月）」がもらえるセットも

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任天堂の人気ゲーム機「Nintendo Switch 2本体（日本語・国内専用）」が、Amazon.co.jpにて販売中。価格は5万9980円で、公式と同額です（6月11日現在）。

なんと、本体単品と同じ価格（5万9980円）なのに、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online利用券（個人プラン12か月）」まで付いてくるセットが販売中です。これはお得しかありません（本来は＋2400円かかります）。

先日放送された「ニンテンドーダイレクト」を見てNintendo Switch 2が欲しくなった方は今がチャンスです。Nintendo Switch 2でしか遊べない話題作リスト、載せておきますね。

●『ぽこ あ ポケモン』（発売中）

●『ヨッシーとフカシギの図鑑』（発売中）

●『Star Fox』（6月25日）

●『スプラトゥーン レイダース』（7月23日）

●『ファイアーエムブレム 万紫千紅』（9月17日）

サブスクの基本特典

Nintendo Switch Onlineに加入していると、さまざまな特典が付きます。ゲームチャット機能やオンライン対戦などが可能になったり、クラウドにセーブデータをバックアップして万が一に備えられるのも特典の1つですね。

レトロゲームが遊び放題

ゲームボーイ／ファミコン／スーパーファミコンのレトロゲームを、追加料金不要で楽しめます。例えばGB版「ドクターマリオ」、FC版「ドルアーガの塔」、SFC版「星のカービィ スーパーデラックス」などが遊べます。

※「Nintendo Switch Online＋追加パック」に加入すると、さらに対応ハードが増えます

さらに広がる楽しさ

スマホ専用アプリ「Nintendo Music」で任天堂のゲームミュージックをたっぷり聴けます。先日ブラウザ版が公開され、このためにサブスク加入する人が出るほど人気のコンテンツとなっています。

まとめ：お値段据え置きでサブスク付き

おすすめしたいのは、「個人でNintendo Switchを遊んでいた人」です。サブスクには「ファミリープラン」もあり、個人プランとは同時に加入できません。わからない場合は家族に聞いてみましょう。

もちろん、サブスク不要の人は「Nintendo Switch 2本体の単品」を買えばOK。ただあって困るものではないので、サブスク1年分が実質無料になるこのチャンスを、ぜひお見逃しなく！