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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第42回

PS5版を見送った人こそ注目！ Switch 2版「FFVII リバース」で壮大すぎる旅に今から参戦（しかもちょっと安い）

2026年06月08日 20時00分更新

文● Zenon／ASCII

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場所を選ばず「FF」を遊ぼう！
Switch 2版「ファイナルファンタジーVII リバース」

　スクウェア・エニックスより6月3日に発売したNintendo Switch 2版「FINAL FANTASY VII REBIRTH」が販売中。Amazonでは5860円で販売されています（6月8日現在）。公式の価格より700円ほどお買い得です。

　「ファイナルファンタジーVII リバース」は、リメイクプロジェクトの2作目。1作目は原作の忠実な“再現”を目指し、2作目では原作の追体験をしつつ“生まれ変わる”かのような展開を楽しめます。

　Switch 2版は携帯モードで場所を選ばず遊べるのが最大の強み。また、オプションで「HP・MPが常に満タン」「敵に与えるダメージが常に9999」などのゲームブースト機能も搭載。物語だけを楽しみたいという需要に応えます。

Switch 2版「ファイナルファンタジーVII リバース」の特徴

アクションに見せかけたコマンドバトルRPG

　本作の戦闘はアクション要素が強めと思われがちですが、本質はコマンドバトルです。通常攻撃でATBゲージをため、魔法やアビリティを選択して大ダメージを与えるという、「FF」の古き良き伝統はそのまま引き継いでいます。

広大で美麗な世界

　空がふさがれた巨大都市ミッドガルが舞台だった1作目と違い、2作目は大空のもと自然豊かなフィールドを冒険できます。Switch 2版は他機種と比べて多少オブジェクトが減ってはいるものの、動きの滑らかさや景色は十分「キレイ」と判断できるものとなっています。

多彩なミニゲーム

　「FFVII」と言えば多彩なミニゲームも特徴。チョコボレースや3Dバトラー、Gバイクといったテーマパークのゲームや、戦略ゲーム「コンドルフォート」、カードゲーム「クイーンズ・ブラッド」など、これでもかと“遊び”が詰め込まれています。

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まとめ：3作目までに追いつきたい人へ

　おすすめしたいのは、「まだ他機種で遊んでいない人」です。異なる機種間のデータコンバートはできないので、すでに他機種を買っている人はSwitch 2版をあえて買う必要はありません。もちろん、寝っ転がりながら遊びたいなどの理由で買うのは全然OKです！

　先日発表された3作目「FINAL FANTASY VII REVELATION（ファイナルファンタジーVII リベレーション）」は2027年春発売。個人的には1作ごとに60時間以上も遊ぶことになって大変なので、コンプリートパック（仮）を待たず1、2作目を今のうちから遊んでおくことをオススメします。

　ちなみに1作目「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」のSwitch 2版はAmazonで4673円と、公式より800円ほど安くなっております。

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