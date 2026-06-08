セガは6月8日に放送された「XBOX Games Showcase 2026」にて、シリーズ完全新作「クレイジータクシー：ワールドツアー」を2027年に発売すると発表した。

本作は、ダイナミックな走りとカーアクションで街中を自由に駆け抜ける、爽快感あふれるドライビングアクションゲーム。

ゲーム性はよりクレイジーな進化を遂げたほか、タクシー稼業を営む主人公・アクセルが世界各地を巡るストーリーも展開。さらに、シリーズ初となるオンラインマルチプレイモードも実装予定だという。

ユーザーからは「クレタクと言ったらこの曲だよね！」「購入決定。来年が待ち遠しい」「バカなこと考える時のセガが一番好き」「俺たちのSEGAが帰ってきたぜ！」「超不謹慎タクシーゲーム！こんなゲームを待っていた!!」「ヤーヤーヤーヤー！で腹筋崩壊ｗ」など、大喜びの声が寄せられている。

対応プラットフォームはPlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）。各プラットフォームのストアにてウィッシュリスト登録も受付中だ。

【ゲーム情報】

タイトル：「クレイジータクシー：ワールドツアー」

ジャンル：ドライビングアクション

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンラインマルチプレイ時：未定）

CERO：審査予定

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