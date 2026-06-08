セガ、「クレイジータクシー」完全新作を2027年発売へ 街中をドリフトしながら大爆走
セガは6月8日に放送された「XBOX Games Showcase 2026」にて、シリーズ完全新作「クレイジータクシー：ワールドツアー」を2027年に発売すると発表した。
本作は、ダイナミックな走りとカーアクションで街中を自由に駆け抜ける、爽快感あふれるドライビングアクションゲーム。
ゲーム性はよりクレイジーな進化を遂げたほか、タクシー稼業を営む主人公・アクセルが世界各地を巡るストーリーも展開。さらに、シリーズ初となるオンラインマルチプレイモードも実装予定だという。
ユーザーからは「クレタクと言ったらこの曲だよね！」「購入決定。来年が待ち遠しい」「バカなこと考える時のセガが一番好き」「俺たちのSEGAが帰ってきたぜ！」「超不謹慎タクシーゲーム！こんなゲームを待っていた!!」「ヤーヤーヤーヤー！で腹筋崩壊ｗ」など、大喜びの声が寄せられている。
対応プラットフォームはPlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）。各プラットフォームのストアにてウィッシュリスト登録も受付中だ。
【ゲーム情報】
タイトル：「クレイジータクシー：ワールドツアー」
ジャンル：ドライビングアクション
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2027年予定
価格：未定
プレイ人数：1人（オンラインマルチプレイ時：未定）
CERO：審査予定
©SEGA
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります