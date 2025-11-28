Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

【まだ買える！】オーテクのコンデンサーマイクがめちゃ安い 2万1780円→1万3900円に値下がり【Amazonブラックフライデー】

文●いちえもん　編集●ASCII

　「Amazonブラックフライデー」は12月1日（月）まで開催中。オーディオテクニカのコンデンサーマイク「AT2020USB-X」がセール対象になっている。

老舗オーディオメーカーが手がけたAT2020USB-X

　AT2020USB-Xは、USB Type-c接続に対応するコンデンサーマイク。ゲーム配信や在宅ワーク、宅録などに適したモデルだ。

　クリアな声を届けられる音質をはじめ、音声をすばやくミュートにできるミュートタッチセンサー、発光の色で状態を視認できるミュートインジゲーター、ヘッドフォン出力端子などが特徴。

　通常価格は2万1780円だが、セール期間中は1万3900円（36％オフ）で購入可能だ（11月28日執筆時点）。

　オーディオテクニカは、プロの現場でも高い評価を受けている老舗の国内オーディオメーカー。国産だからこその信頼感と確かな性能が魅力と言える。そんな同メーカーのAT2020USB-Xがお得に買えるチャンスなので、「Amazonブラックフライデー」が終了するまでに購入を検討してみては？

