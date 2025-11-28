【まだ買える！】オーテクのコンデンサーマイクがめちゃ安い 2万1780円→1万3900円に値下がり【Amazonブラックフライデー】
「Amazonブラックフライデー」は12月1日（月）まで開催中。オーディオテクニカのコンデンサーマイク「AT2020USB-X」がセール対象になっている。
老舗オーディオメーカーが手がけたAT2020USB-X
AT2020USB-Xは、USB Type-c接続に対応するコンデンサーマイク。ゲーム配信や在宅ワーク、宅録などに適したモデルだ。
クリアな声を届けられる音質をはじめ、音声をすばやくミュートにできるミュートタッチセンサー、発光の色で状態を視認できるミュートインジゲーター、ヘッドフォン出力端子などが特徴。
通常価格は2万1780円だが、セール期間中は1万3900円（36％オフ）で購入可能だ（11月28日執筆時点）。
オーディオテクニカは、プロの現場でも高い評価を受けている老舗の国内オーディオメーカー。国産だからこその信頼感と確かな性能が魅力と言える。そんな同メーカーのAT2020USB-Xがお得に買えるチャンスなので、「Amazonブラックフライデー」が終了するまでに購入を検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|オーディオテクニカ AT2020USB-X コンデンサーマイク ミュートボタン付き 音量調整 イヤホン出力 USB-Type-C ドライバー不要 ゲーミング 配信用 USB マイク テレワーク/ストリーマー/コンテンツクリエーター/ゲーマー向け/ PC PS4 PS5 国内正規品
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
