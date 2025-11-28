「Amazonブラックフライデー」は12月1日（月）まで開催中。オーディオテクニカのコンデンサーマイク「AT2020USB-X」がセール対象になっている。

AT2020USB-Xは、USB Type-c接続に対応するコンデンサーマイク。ゲーム配信や在宅ワーク、宅録などに適したモデルだ。

クリアな声を届けられる音質をはじめ、音声をすばやくミュートにできるミュートタッチセンサー、発光の色で状態を視認できるミュートインジゲーター、ヘッドフォン出力端子などが特徴。



通常価格は2万1780円だが、セール期間中は1万3900円（36％オフ）で購入可能だ（11月28日執筆時点）。

オーディオテクニカは、プロの現場でも高い評価を受けている老舗の国内オーディオメーカー。国産だからこその信頼感と確かな性能が魅力と言える。そんな同メーカーのAT2020USB-Xがお得に買えるチャンスなので、「Amazonブラックフライデー」が終了するまでに購入を検討してみては？