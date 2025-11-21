2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、プレイステーションストアチケットがお得に買えるセット販売を紹介していこう。

これは「貯金」です。コツコツためていこう

「プレイステーション ストアチケット」は、PS Storeで使えるウォレットに金額をチャージするためのチケット。購入時に1100円引きするキャンペーンを実施しているので、1万6100円ぶんのチケットを1万5000円で入手できる。

買って損のない人気商品なので、PS Storeを利用する人はぜひ買っておこう。「貯金」のようにコツコツと1100円ぶんお得に買っていけば、いずれソフト1本分くらい浮くかもしれない。なお、購入の際は1100円割引されているか確認のうえ注文してほしい。期間は2025年11月21日0時から2025年12月1日23時59分まで。