【本日発売】マック3回目の「すき焼き月見」！ 今年はなにが違う？

マクドナルドは、秋恒例の「月見ファミリー」全8商品を本日9月2日から期間限定で販売します。

今年で発売35周年を迎えた「月見バーガー」。定番の「月見バーガー」「チーズ月見」などに加えて、今年は新作「炙り牛すき焼き風月見」が登場しました。

マクドナルドの「すき焼き風月見」

去年と何が変わった？

新作の「炙り牛すき焼き風月見」は、国産たまご、100％ビーフパティ、スモークベーコンに、香ばしい炙りの風味をきかせた「炙り牛すき焼きフィリング」を合わせています。さらに、チェダーチーズ、トマトクリーミーソースを加え、バターが香る特製バンズでサンド。

▲炙り牛すき焼き風月見 570円～

実は、マクドナルドの「すき焼き月見」は今回が初めてではありません。

昨年2025年には「とろ旨すき焼き月見」が登場。さらにさかのぼると、2022年にも「こく旨すき焼き月見」が発売されてきて、今回で3回目。大事にブラッシュアップを重ねているシリーズといえます。

今年のポイントは、名前の通り“炙り”。

開発担当の上田裕子さんによると、昨年好評だった「とろ旨すき焼き月見」から、さらに新しいすき焼き月見を追求したそう。

食欲をそそる“力強い味わい”にしたいと試行錯誤する中で、「炙った牛肉の風味が、この力強い新しい月見としてぴったりなのではないか」と考え、開発にいたったといいます。

食べてみると香りがいい！

食べてみると、なるほど、すき焼きフィリングの“香り”がいいですね～。すごくそそられます。

単に味を濃くするのではなく、牛肉を炙ったような香ばしさが加わることで、味わいに深みが出ている気がします。

昨年の「とろ旨すき焼き月見」は、もっと濃厚で「すき焼き！」というわかりやすい味だった記憶があります。それもそう、昨年は、“溶きたまごにすき焼きをくぐらせたようなまろやかな味わい”を表現していたんですって。

今年は炙りの香りが印象的だけど、甘辛のガツンとした感じは控えめになった印象（昨年との比較なのではっきりとは言えませんが）。全体的に、トマトクリーミーソースとのハーモニーをきれいに感じます。

バンズのバターの香りも漂い、和風と洋風の掛け合わせが絶妙！ なによりプリッとしたたまごの食感も生きています。これ、“月見バーガー”としての完成度が上がったと思いますよ。

実は定番「月見バーガー」も昨年変わったばかり

そして、今年35周年を迎えた定番の「月見バーガー」にも、最近大きな変化がありました。

▲月見バーガー 440円～

月見バーガーは、店内で蒸し焼きにした国産たまごと、100％ビーフパティ、スモークベーコンに、トマトクリーミーソースを組み合わせたおなじみの商品です。

このトマトクリーミーソース、実は昨年2025年に8年ぶりにリニューアルしたばかり。

クリーミーさとトマトのコクをいかしつつ、新たにバターの味わいを加えています。

開発時には「歴代ソースを何度も食べ比べて理想のバランスを追求」したそうで、まろやかさとトマトの風味が調和した3代目のトマトクリーミーソースが完成したといいます。

夜には「チーチー」と月見が合体！

そして今年は、もうひとつ気になる新作があります。

17時以降の夜マック限定「チーズチーズ倍月見（チーチー倍月見）」です。

▲チーズチーズ倍月見（チーチー倍月見） 670円～

発表会では、「マクドナルドで不定期に販売している神出鬼没の商品『チーチー』と月見が合体し、さらに倍バーガーになった新商品」と説明されました。

100％ビーフパティが2枚。さらにチェダーチーズとホワイトチェダーチーズをそれぞれ1枚ずつ加え、国産たまご、スモークベーコン、トマトクリーミーソースを合わせています。

つまり、パティ2枚＋チーズ2枚＋たまご＋スモークベーコン。かなりのボリュームです。

私は名前を聞いた瞬間、「チーチーダブチ」の月見版？ と思ったのですが、そうではありません。2種類のチーズを使った“チーチー”の要素を月見に取り入れ、さらにパティを2枚にしたバーガーなんですね。

というわけで、マクドナルドで今年の「月見」がスタート。まだまだ暑い日も続きそうですが、月見商品を食べて季節が進んでいくのを確かめてみましょう！

豆乳入り焼き芋ドリンクとコーヒーを合わせ、ホイップと焼き芋ソースをトッピングしています。

↑今年の月見商品のポイントは？ どんぶりちゃんねるの生配信で紹介しました！

※記事中の価格は税込み

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