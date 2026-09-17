【本日】脚出てる～！ ドムドム「丸ごと!! カニバーガー」今年は2味で攻めてくる

ドムドムハンバーガーは、期間限定メニュー「丸ごと!! カニバーガー 名古屋みそ味」「丸ごと!! カニバーガー スイートチリ味」を、本日9月17日から発売します（一部店舗をのぞく）。

ギョ！ カニを丸ごと挟んだバーガーが再び

登場する度に話題になるドムドムの「丸ごと!! カニバーガー」が帰ってきました。今年は定番の「スイートチリ味」に加えて、「名古屋みそ味」が登場。

▲丸ごと!! カニバーガー 名古屋みそ味

単品1390円 セット1820円

殻ごと食べられるソフトシェルクラブを丸ごと挟んだ、ドムドムの人気バーガー。



「名古屋みそ味」は、7月にオープンした「ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店」（愛知・名古屋）の限定メニューでしたが、今回、期間限定で全国販売されます。

カラッと香ばしく揚げたソフトシェルクラブに、濃厚なコクと香りを楽しめるみそソースを合わせた仕立て。「どむぞうくん」のオリジナル旗も付いています。

▲丸ごと!! カニバーガー スイートチリ味

単品1390円 セット1820円

さらに、おなじみの「スイートチリ味」も再登場。

浅草花やしき店、市原ぞうの国店、大須万松寺通店では単品のみ販売します。また、G×DOMDOM（ジー・ドムドム）は販売対象外です。

名古屋みそ味とスイートチリの食べ比べも気になる！

「丸ごと!! カニバーガー」が初めて登場したのは2019年10月。高級食材のカニを豪快に挟んだビジュアルが話題となり、その後も期間限定で再販売されてきました。

そして今年は、大須限定だった「名古屋みそ味」まで全国へ。 名古屋みそ味とスイートチリ味との食べ比べもおすすめされています。



単品1390円となかなかのお値段ですが、これは食べてみたい！ ……ですが、ドムドムは大手のチェーンと比べると店舗が少なめ。気になる人は店舗検索をしてみましょう。

※記事中の価格は税込み

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