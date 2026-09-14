ファミマ「パン＋コーヒー」など250円！ 朝限定“コンビ割”、100円以上の割引も

ファミリーマートは9月15日から、朝5時～11時限定で、対象のおむすび・パンと飲料をセットで250円で購入できる「朝ファミマのコンビ割」を全国の店舗で実施します。
朝5時～11時はセットで250円
「朝ファミマのコンビ割」は、対象のおむすびまたはパン1品と、お茶・紅茶またはコーヒー1品を組み合わせると、一律250円になる企画。ファミリーマートでは今回が初開催です。
フードは、おむすび5種類、パン8種類の計13種類が対象。飲料は、お茶・紅茶5種類、コーヒー4種類の計9種類が用意され、全部で117通りから好きな組み合わせを選べます。
■対象のおむすび（5種類）
・手巻 シーチキンマヨネーズ
・手巻 紅しゃけ
・手巻 真昆布
・手巻 紀州南高梅
・手巻 辛子明太子
■対象のパン（8種類）
・ファミマ・ザ・カレーパン
・フランクロール
・生コッペパン（たまご）
・手巻きソーセージドーナツ
・生コッペパン（ダブルピーナッツ）
・アップルクリームデニッシュ
・発酵バター香るチョコクロワッサン
・バタークロワッサンメロンパン
■対象のお茶・紅茶（5種類）
・緑茶 600ml
・麦茶 600ml
・Afternoon Tea監修 ルイボスティー 600ml
・Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml
・Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー 500ml
■対象のコーヒー（4種類）
・Family's BOSS ブラック 450ml
・Family's BOSS ラテ 450ml
・アイスコーヒーS
・ブレンドS
なお、コンビ割の終了時期については現在公開されておらず、リリースには「お客さまのご利用状況などを踏まえながら実施いたします。終了時期が決定しましたら別途告知いたします」と記載があります。
100円以上お得な組み合わせも！
全117通りが一律250円ですが、通常価格は商品によって異なるため、実は組み合わせによってお得度も変わります。
例えば「フランクロール」（210円）と「Family's BOSS ラテ 450ml」（160円）なら通常合計370円で、120円お得。
一方、「バタークロワッサンメロンパン」（158円）と「Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー 500ml」（150円）なら通常308円なので、58円お得です。
朝食をコンビニで済ませる人にとって、組み合わせを選びながら250円に抑えられるのはうれしいところ。実施時間は朝5時～11時です。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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