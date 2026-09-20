これは食べなきゃ！ ファミマ「ホットケーキまん（あんバター）」実は井村屋のあんこ

ファミリーマートでは、「森永製菓監修ホットケーキまん（あんバター）」を全国の店舗で販売中です。
森永製菓監修「ホットケーキまん」にあんバター！
「ホットケーキまん」は、森永製菓監修のもと2021年から展開しているスイーツ系中華まん。今年で6年目を迎え、新フレーバーとして「あんバター」が9月15日から登場しています。
▲森永製菓監修ホットケーキまん（あんバター） 190円
卵と牛乳を使用したほんのり甘くふんわりとした生地に、バターフィリングと北海道産小豆を使用したつぶあんを包んだ中華まん。
そして、つぶあんを手がけるのは「あずきバー」でおなじみの井村屋。北海道産小豆を使い、小豆の粒をなるべくつぶさないようじっくり炊き上げることで、小豆本来の風味とすっきりとした甘さに仕上げているそうです。
温かい生地とともに、あんこの甘みとバターフィリングの塩気が広がる“甘じょっぱい”味わいが楽しめるんだとか。
「森永製菓監修」だけど、あんこは井村屋！
ちょっとおもしろいのが、商品名は「森永製菓監修」ですが、中に入っているつぶあんには井村屋のものを使用していること。
ファミマ×森永製菓の「ホットケーキまん」に、井村屋のあんこ。豪華な組み合わせ！
なお、今期は「あんバター」を皮切りに、「ホットケーキまん」の新フレーバーを順次展開予定とのこと。次はどんな味が出てくるのかも気になります。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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