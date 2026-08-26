【本日発売】ケンタ「月見」を食べてみた！ “とろ～り感”増した今年の味は？

ごきげんよう。まだ8月ではありますが、飲食チェーンでは早くも月見がスタート！

本日8月26日からケンタッキーフライドチキン（以下、ケンタ）では、「とろ～り月見」シリーズを販売開始します。

今年の月見はどうでしょう。いち早く食べてきました！

ケンタの月見、今年は卵黄ソースが増量

ケンタの月見シリーズの最大の特徴は、ふわっとした目玉焼き風オムレツ。今年の変更ポイントとして、この目玉焼き風オムレツの卵黄ソースが増量されています。

●とろ～り月見フィレバーガー 590円

「とろ～り月見フィレバーガー」を食べてみました！

11種類のハーブ＆スパイスで味付けした鶏むね肉のチキンフィレを使用する定番「チキンフィレバーガー」をベースに、目玉焼き風オムレツを合わせたバーガーです。

今年は、“目玉”の卵黄ソースが増量される以外にも、昨年はチーズを合わせていたところ、今年はチーズなしになっています。

かぶりつくと、ケンタのチキンならではのスパイス感と肉の弾力。そして、そこに合わさる“目玉”のやさしい風合い。卵黄ソースがとろ～りと絡んでくると、まろやか美味！

とろ～り増し増し。ケンタのチキンそのものよさがいかされています。



シンプルな組み合わせなので、アメリカのカントリーをイメージさせる素朴さもあり、どこか懐かしい気持にもさせてくれました！ 酒好きのナベコとしては、ビールにもあいそうだと思いましたよ。

「月見和風カツ」はタルタルが増えて最高！

「和風チキンカツバーガー」をベースにした「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル」。こちらは今年、ずいぶんアップデートしています。

●とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル 640円

タルタルソースを昨年の1.5倍に増量。さらに、こちらも目玉焼き風オムレツの卵黄ソースを増やしています。

また、昨年はキャベツがたっぷり入っていましたが、今年はキャベツなしに。

実際に食べてみると、一口目からタルタルのやさしいたまご感が感じられてほっこり。

甘めのタレをまとった和風チキンカツに、目玉焼き風オムレツとタルタルのコク、まろやかさが重なります。これは濃厚。コクに包まれるような幸せな味です。

実はタルタル自体も変わっている

開発担当者に直接聞いたところ、今年はタルタルを増量しただけではなく、ピクルスのカットも大きくするなど、アクセントを強めたそう。

確かに食べ進めると、甘めで濃厚な味わいの中にゴロゴロとした具材感が入り、味にメリハリがあります。

さらに今年はキャベツなし。その分、タルタル、目玉焼き風オムレツ、和風チキンカツが一体感があって食べ進みがいいです。

これは、甘いのに飽きが来ずにバーガー1個で飽き足らず、2個くらいペロッと食べてしまいそう。罪作りな……！

毎年、月見フィレバーガー派か月見和カツ派かで分かれるそうですが、発表会の会場で何人かに聞いたところ、和カツ派が多かったです。私も、甘めのタレとたまごの組み合わせが気に入って、今年は和カツ派！

そして、たまご3段の「トリプル」も全国へ！

さらに今年は、目玉焼き風オムレツをなんと3段重ねた「とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル」が全国販売されます。

●とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル 990円

実はこの「トリプル」、昨年も登場していましたが、販売したのは限定7店舗のみ。それでもSNSを中心に大きな反響があったことから、今年はついに全国販売となりました。

ケンタの月見、本日発売です。月見フィレか、和カツか、それとも3段トリプルか。ぜひチェックしてみて！

※記事中の価格は税込み

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