【本日発売】カップヌードル「謎肉」55％増量！ 「感謝の増量」シリーズ4品が登場

日清食品は本日9月7日から、「カップヌードル 感謝の謎肉増量」をはじめ具材を約55％増量したカップヌードル4商品を発売します。価格はいずれも267円。

「カップヌードル 感謝の謎肉増量」シリーズ

謎肉＆カニカマが約55％増量！

即席めん「カップヌードル」の具材増量シリーズです。「カップヌードル」「カップヌードル カレー」「カップヌードル チリトマトヌードル」の“謎肉”と、「カップヌードル シーフードヌードル」の“カニカマ”を、それぞれ通常品から約55％増量した商品が登場します。

▲カップヌードル 感謝の謎肉増量

おなじみの「カップヌードル」は、大豆たん白入り豚ミンチ、通称“謎肉”を約55％増量。ほかに、たまご、エビ、ミンチポーク、ネギが入ります。

▲カップヌードル カレー 感謝の謎肉増量

「カップヌードル カレー」も“謎肉”を約55％増量。ポークや野菜の旨みが溶け込んだ濃厚なカレースープに、ポテト、ニンジン、ネギなどを合わせています。

▲カップヌードル シーフードヌードル 感謝のカニカマ増量

「シーフードヌードル」は“謎肉”ではなく、“カニカマ”を約55％増量。キャベツ、イカ、たまご、ネギも入っています。

▲カップヌードル チリトマトヌードル 感謝の謎肉増量

「チリトマトヌードル」では“謎肉”を約55％増量。トマトの甘みと酸味にチリペッパーやクミン、オレガノなどのスパイスをきかせたスープに、トマト、キャベツ、コーン、インゲンを合わせています。

2月にも登場した「55％増量」

日清食品は今年2月にも、「カップヌードル」の発売55周年を記念して、“謎肉”や“カニカマ”を約55％増量した4商品を数量限定で発売しています。当時の商品名は「今だけ謎肉増量」「今だけカニカマ増量」でした。

今回は「感謝の謎肉増量」「感謝のカニカマ増量」と名前を変えていますが、同じく具材55％増量。ただし、価格は2月発売時の254円から若干値上がりしています。

謎肉は多ければ多いほどうれしい。2月の商品を食べ逃した人もチェックですよ！

※記事中の価格は税込み

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