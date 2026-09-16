【本日】やよい軒「三陸産さんま」990円！ 価格は昨年から据え置き

定食レストラン「やよい軒」は、三陸産のさんまを使用した「～三陸の恵み～さんまの塩焼定食」を、本日9月16日から数量限定で販売します。
三陸産「さんまの塩焼定食」をスタート
「～三陸の恵み～さんまの塩焼定食」は、やよい軒で秋の風物詩として毎年登場している季節限定メニュー。
▲～三陸の恵み～さんまの塩焼定食 990円
脂がのった三陸産のさんまを使用。注文を受けてから店内で焼き上げることで、皮はパリッと香ばしく、身はふっくらとした仕上がりに。大根おろしとレモンが添えられ、脂が乗ったさんまをさっぱりと味わえるといいます。
「さんまの塩焼定食」に加えて、小鉢を組み合わせた2種類もラインアップします。
▲【揚げ出し茄子小鉢付】～三陸の恵み～さんまの塩焼定食 1190円
茄子とオクラを揚げ、かつおの風味と昆布の旨みをきかせた天つゆをかけた「揚げ出し茄子小鉢」付き。
▲【ミニすき焼き小鉢付】～三陸の恵み～さんまの塩焼定食 1310円
さらに、甘辛く味付けした牛肉の「ミニすき焼き小鉢」を付けた、肉と魚の両方を楽しめる定食も用意されます。
今年のさんまもスタート！
価格据え置きがうれしい
ついこの前まで夏だったのに、もうさんまの登場です！ やよい軒では昨年とほぼ同じ時期にさんまメニューをスタート。「さんまの塩焼定食」の価格も、昨年と同じ990円に据え置かれています。
ナベコも個人的にめちゃくちゃ気になる、今年のさんま事情。報道では、今年はサンマの不漁が予想され、シーズン序盤には昨年を上回る高値も話題になっています。一方で、出始めから「サイズが大きい」「脂のりがいい」といった声も聞かれているようですよ。
今年のサンマはどうなのか？ まずは味を確かめてみたいです。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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