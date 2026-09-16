【本日】やよい軒「三陸産さんま」990円！ 価格は昨年から据え置き

定食レストラン「やよい軒」は、三陸産のさんまを使用した「～三陸の恵み～さんまの塩焼定食」を、本日9月16日から数量限定で販売します。

三陸産「さんまの塩焼定食」をスタート

「～三陸の恵み～さんまの塩焼定食」は、やよい軒で秋の風物詩として毎年登場している季節限定メニュー。

▲～三陸の恵み～さんまの塩焼定食 990円

脂がのった三陸産のさんまを使用。注文を受けてから店内で焼き上げることで、皮はパリッと香ばしく、身はふっくらとした仕上がりに。大根おろしとレモンが添えられ、脂が乗ったさんまをさっぱりと味わえるといいます。

「さんまの塩焼定食」に加えて、小鉢を組み合わせた2種類もラインアップします。

▲【揚げ出し茄子小鉢付】～三陸の恵み～さんまの塩焼定食 1190円

茄子とオクラを揚げ、かつおの風味と昆布の旨みをきかせた天つゆをかけた「揚げ出し茄子小鉢」付き。

▲【ミニすき焼き小鉢付】～三陸の恵み～さんまの塩焼定食 1310円

さらに、甘辛く味付けした牛肉の「ミニすき焼き小鉢」を付けた、肉と魚の両方を楽しめる定食も用意されます。

今年のさんまもスタート！

価格据え置きがうれしい

ついこの前まで夏だったのに、もうさんまの登場です！ やよい軒では昨年とほぼ同じ時期にさんまメニューをスタート。「さんまの塩焼定食」の価格も、昨年と同じ990円に据え置かれています。

ナベコも個人的にめちゃくちゃ気になる、今年のさんま事情。報道では、今年はサンマの不漁が予想され、シーズン序盤には昨年を上回る高値も話題になっています。一方で、出始めから「サイズが大きい」「脂のりがいい」といった声も聞かれているようですよ。

今年のサンマはどうなのか？ まずは味を確かめてみたいです。

※記事中の価格は税込み

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