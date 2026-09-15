マクドナルド「月見」第2弾は「じゃがペッパー月見」！ 「牛すき焼き風」は終売へ
2026年09月15日 07時00分更新
マクドナルドは「月見ファミリー」の第2弾として、新作バーガー「北海道産じゃがペッパー月見」を9月24日から期間限定で販売します。
初の「じゃがいも」入り！
「北海道産じゃがペッパー月見」
マクドナルドでは今年もこの時期定番の「月見バーガー」をはじめ、新作「炙り牛すき焼き風月見」など月見ファミリーを9月2日より販売しています。
今回はマクドナルドの月見35周年を記念した新商品が登場。月見シリーズとして初めてじゃがいもを素材に使用したバーガーです。
▲北海道産じゃがペッパー月見
単品570円～、バリューセット870円～
お店で一つずつ蒸し焼きにした国産たまごと、100％ビーフパティに、スモークベーコン、チェダーチーズを重ね、トマトクリーミーソースを合わせてバンズでサンド。
このバーガーならではのポイントとして、ゴロゴロとした北海道産じゃがいもと、まろやかなたまごサラダをプラス。醤油で和の旨みを加え、ペッパーをきかせることで後味にキレを持たせ、ビーフパティと相性よく仕上げたといいます。
「炙り牛すき焼き風月見」は食べおさめ
今年の中秋の名月は9月25日です。月見シーズン本番に向けて、第2弾が投入されるということですね。
現在販売中の「月見バーガー」「チーズ月見」をはじめ、朝マック限定「月見マフィン」、夜マック限定「チーズチーズ倍月見（チーチー倍月見）」も引き続き販売。
ただし、新作の「炙り牛すき焼き風月見」は第2弾のラインナップにないため、ほぼ入れ替わりの形になるようです。もともと「炙り牛すき焼き風月見」は他の商品より終売の予定が早く9月下旬までの販売予定でした。
「炙り牛すき焼き風月見」を食べたい人は今のうちに。そして、新作の「北海道産じゃがペッパー月見」の登場を楽しみにしましょう！
※店舗によって価格が異なる
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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