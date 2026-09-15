吉野家「厚切り豚角煮」がレギュラーに！ ご飯増量無料、15時からの限定メニュー

牛丼チェーンの吉野家は、「厚切り豚角煮定食」「厚切り豚角煮牛小鉢定食」を9月18日から、15時～翌4時の時間帯限定メニューとして販売します。

「厚切り豚角煮定食」がレギュラーメニューに

「厚切り豚角煮定食」は、これまで期間限定で登場するたびに話題となったメニュー。今回、レギュラーメニューとして加わります。

▲厚切り豚角煮定食

1207円（店内）、1185円（テイクアウト）

存在感のある厚切りの豚肉を、箸で簡単にほぐれるほどやわらかく仕上げた角煮が主役。ホロホロのお肉と、シャキシャキの白髪ねぎ、サクサクの食べるラー油を組み合わせることで、ご飯との相性も抜群といいます。

別添えの和からしで味の変化も楽しめるんだとか。

▲厚切り豚角煮牛小鉢定食

1429円（店内）、1403円（テイクアウト）

「厚切り豚角煮定食」に、吉野家の牛小鉢をプラス。やわらかな豚角煮と、吉野家おなじみの牛煮肉を一度に楽しめる定食です。

いずれも15時～翌4時までの時間帯限定。店内の定食はご飯の増量・おかわりが無料です。なお、テイクアウトにはみそ汁が付きません。

夜ごはんに！ ご飯の増量は無料

これまで、登場する度に注目を集めていた「厚切り豚角煮」ですが、期間限定だったため「気が付くと終売していた」なんてことも。今回は終売時期が設定されていないので、ずっと食べられるという安心感がたまりません。出世したなあ。

ちなみに、吉野家では15時からの時間帯限定のレギュラーメニューはちょっと珍しいポジションです。昼は食べられないので、そこだけ注意しておきましょう。

ご飯は増量・おかわり無料。夜ご飯にかっこみたいですね！



・発売日：2026年9月18日

※記事中の価格は税込み

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